瓦格納僱傭軍宣稱攻佔巴赫穆特東部地區 北約警告：巴赫穆特可能在未來幾天淪陷

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俄羅斯瓦格納僱傭軍集團3月8日周三宣稱，已攻佔俄烏兩軍激戰數月的巴赫穆特東部地區；北約秘書長斯托爾滕貝格警告：巴赫穆特可能會在未來幾天淪陷；烏克蘭總統澤連斯基也警告，俄軍一旦攻佔巴赫穆特，深入進攻烏克蘭東部道路將"暢通無阻"。

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法新社消息，瓦格納僱傭軍集團負責人普里戈津周三在Telegram上發表的一個音頻中表示，瓦格納僱傭軍已佔領了巴赫穆特的東部地區。他還補充說，“巴赫穆特卡河以東的一切都完全在瓦格納的控制之下。”

法新社稱，首位這座城市的烏克蘭軍隊面臨被包圍威脅之際，北約秘書長斯托爾滕貝格周三也表示，不排除巴赫穆特在未來幾天內最終淪陷的可能”。

斯托爾滕貝格在瑞典斯德哥爾摩出席歐盟國防部長會議期間向媒體表示，"我們看到俄羅斯出動了更多部隊和更多武力，俄軍企圖以數量來彌補質量的不足"。他說，"俄軍死傷慘重，但另一方面，我們無法排除巴赫穆特在未來數天最終陷落的可能。"

北約強調繼續支持烏克蘭，斯托爾滕貝格稱，"陷落並不必然代表戰事已臨界轉折點"。他說："這隻凸顯，我們不應低估俄羅斯，我們必須繼續提供烏克蘭支持。"

烏克蘭總統澤連斯基周三表示，巴赫穆特如果淪陷，將為俄羅斯軍隊縱深進攻烏克蘭東部打開“暢通無阻的道路”。澤連斯基本周宣布加強部署在巴赫穆特的軍事力量。

澤連斯基周三在接受美國有線電視新聞網 (CNN) 採訪時警告，在(攻佔）巴赫穆特之後，俄羅斯人“可以走得更遠。他們可以去克拉馬托爾斯克，他們還可以去斯洛維揚斯克。對他們(俄軍）來說，前往烏克蘭其他城市的道路將是暢通無阻的”。

歐盟各國國防部長周三舉行會議，商討增加國防生產並將彈藥緊急運交烏克蘭的計畫。烏克蘭目前每天都消耗數千發砲彈。

歐盟外交政策負責人博雷利表示，建議歐盟斥資10億歐元，為烏克蘭聯合採購彈藥並補充庫存。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫之前敦促歐盟，支持一項以40億歐元購買100萬枚炮彈的計畫，以幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵併補充庫存。