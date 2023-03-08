美國情報首長：中國可透過TikTok控制數據 法國數字經濟部長代表將會見字節跳動負責人

美國/法國/中國/Tiktok

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷3月8日周三表達對TikTok帶來的美國國家安全隱憂，他稱，中國政府可以透過TikTok控制美國數百萬用戶數據，並藉此影響公眾言論，包括關於台灣的論述。而法國數字經濟部長代表巴羅，周五將會見字節跳動總法律顧問埃里希·安德森，關注Tiktok用戶數據安全等問題。

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中央社消息，美國聯邦參議院情報委員會周三舉行全球威脅聽證會，委員會副主席盧比奧（Marco Rubio）在質詢克里斯托弗·雷（Christopher Wray）時，問及中國是否可以要求TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）的合作，控制數百萬用戶數據時，克里斯托弗·雷回答"是的"。

盧比奧並追問中國是否可能利用TikTok推動自身論述，以分化美國民眾看法，比如在入侵台灣時，確保美國民眾看到的影片大談為何台灣屬於中國，以及為何美國不應該干預時，克里斯托弗·雷再次給予肯定答覆。

美國聯邦調查局(FBI）局長克里斯托弗·雷還進一步表示，美國民眾需要了解到，對美國而言，私營部門與公共部門的區隔是神聖不可侵犯的，但這是"一條在中共運作上不存在的線"。

在回答參議員本內特（Michael Bennet）質詢時，克里斯托弗·雷指出，擁有最佳訊息者即能擁有權力。進行各項大數據操作即是對數據的控制，對演算法的控制，以掌握影響力。這是對軟體的控制，以存取數百萬台設備，這是一個最終由中國政府控制的工具。

10多位美國聯邦參議員周二提出法案，如果中國應用程式（App）TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。參議院情報委員會主席的華納（Mark Warner）表示，這項法案讓美國商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術施加包括禁止在內的多項限制措施。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也特別發出新聞稿讚揚這項跨黨派法案。沙利文在聲明指出，這項跨黨派法案"將賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務，導致美國民眾的敏感數據和美國國家安全暴露在風險之中"。

另外，法國也開始警惕tiktok帶來的安全隱患。

法新社報道，法國數字經濟部長代表巴羅(Jean-Noël Barrot）周五將會見字節跳動總法律顧問埃里希·安德森（Erich Andersen），安德森目前正在歐洲巡迴訪問，以回答歐洲各國對字節跳動有關用戶數據訪問權限的質疑和批評。

巴羅將向TikTok母公司字節跳動(ByteDance）的總法律顧問安德森就字節跳動公司的總體目標和執行策略，以及為保護其用戶數據而採取的措施等提出問題。

另外，法國參議院調查社交網絡TikTok使用情況的委員會也將於周一開始工作，屆時將聽取人工智能研究員馬克·法杜爾 (Marc Faddoul) 的有關報告。