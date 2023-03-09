紮波羅熱核電廠安全堪憂 原子能機構呼籲立即採取行動

國際原子能機構/烏克蘭/紮波羅熱/核電

國際原子能機構總幹事格羅西3月9日周四在奧地利維也納向該機構理事會緊急通報，烏克蘭南部的紮波羅熱核電站於當地時間9日早上5點左右失去所有廠外電力，不得不啟動應急柴油發電機來滿足基本的核安全與安保功能的需要。

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據報道，俄羅斯於當地時間9日凌晨對烏克蘭多個州發起新一輪導彈襲擊，包括首都基輔在內。受此影響，歐洲最大的紮波羅熱核電站最後僅存的750千伏外部電纜被切斷；而另一條330千伏備份電纜在幾天前就已受損，目前正在維修當中。

格羅西強調，這是自烏克蘭戰爭爆發以來紮波羅熱核電站第六次完全失去廠外電力，並不得不進入應急運行模式。而自2022年11月23日以來，這一情況尚屬首次。

格羅西在國際原子能總署（IAEA）35國組成的理事會中說："我們每一次都是在碰運氣，如果我們一再這樣，終有一天運氣會耗盡。"

格羅西已與烏克蘭和俄羅斯雙方商議數月，希望能在核電廠四周設立保護區，但談判似已停頓。

他表示："我們必須致力維護這座電廠的安全，必須現在就致力於這件事，必須有所行動。我要提醒各位，這可是歐洲最大的核電廠。"

他指出，自俄軍一年前佔領這座電廠以來，這已是第6次斷電，也是去年11月以來首次斷電。

格羅西說，"不能再這樣繼續下去了，各方的麻木不仁令我震驚。我們做了什麼足以避免核災難發生"？他說，“我將繼續就此展開緊急磋商和溝通。”

負責紮波羅熱核電廠營運的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示："在導彈攻擊下，烏克蘭電力供應系統連接紮波羅熱電廠的最後一根電線已斷電。"

烏克蘭國家核電公司並說，應急柴油發電機可提供廠內用電10天，而"倒數計時已開始，如果這次無法及時恢復復外部供電，對全世界造成影響的輻射外洩災變恐將發生"。