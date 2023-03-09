美國制裁多家中國企業 指其協助伊朗獲取無人機部件

美國/中國/伊朗/制裁

美國3月9日周四宣布，將五家中國企業和一名個人列入制裁黑名單，美國指這些中國公司向伊朗無人機製造商供應零部件。

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法新社消息，美國財政部指這些中國公司與俄羅斯對烏克蘭的襲擊以及伊朗對海灣地區油輪襲擊存在"間接聯繫"，俄羅斯和伊朗都使用了伊朗無人機工業公司（HESA）製造的Shahed-136型無人機 。

根據美國財政部聲明，被制裁的中國企業來自杭州、深圳、桂林和香港。美國財政部指，這些企業向由伊朗國防部控制的伊朗飛機製造公司，供應無人機部件，這些伊朗制無人機被俄羅斯用於對烏克蘭的行動，因此伊朗與烏克蘭平民傷亡有直接關係。

美國財政部指，位於杭州、深圳、桂林和香港的公司“負責（向伊朗無人機公司 HESA）銷售和運送數以千計的航空部件，包括可用於無人機的部件”。

財政部副部長納爾遜表示：“伊朗與俄羅斯在烏克蘭使用伊朗無人機造成的烏克蘭傷亡直接相關。”

美國財政部並同時制裁另外39家來自伊朗、香港、中國和迪拜等地的公司和實體，指它們構成"影子銀行"網絡，協助受制裁的伊朗實體進入國際金融體系和出售石化產品，違反國際對伊朗實施的制裁。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）稱，伊朗建構了複雜的逃避制裁網絡，由外國買家、找換行和數十家幌子公司合作，幫助受制裁的伊朗公司繼續進行貿易。