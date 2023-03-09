美國譴責俄羅斯對烏克蘭發動新一輪空襲

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美國周四譴責俄羅斯對烏克蘭發動新一輪大規模襲擊；俄軍周四使用包括6枚"匕首"高超音速導彈在內的武器，針對烏克蘭能源基礎設施發動大規模空襲，造成6人死亡，大規模斷電。德國總理朔爾茨周四表示，俄羅斯總統普京沒有任何意願通過談判結束烏克蘭戰爭。

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法新社消息，美國白宮發言人奧利維亞·道爾頓 (Olivia Dalton)周四向媒體表示，俄羅斯周四向烏克蘭發動大規模導彈及無人機襲擊，造成烏克蘭至少6人死亡，俄羅斯此舉"殘忍"而"不合理"。

俄羅斯9日對烏克蘭發動數周以來最大規模空襲，造成至少6人死亡，並導致這個飽受戰火蹂躪的國家大規模停電，包括俄軍控制的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

俄軍持續嘗試攻佔烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut），烏克蘭軍方至少在10個地區擊落了俄軍發射的近半導彈。

烏克蘭軍方指出，俄羅斯在主要針對能源基礎設施的攻擊中發射81枚導彈並出動8架無人機，使用的武器包括烏克蘭無法攔截的6枚"匕首"（Kinzhal）高超音速導彈。

烏克蘭總統澤連斯基證實，在10個地區的基礎設施和住宅建築被襲擊，澤連斯基並在Telegram上發文稱，“佔領者只能恐嚇平民，這就是他們所能做的，但這不會幫助他們，他們無法避免對所做的一切負責。”

烏克蘭官員證實空襲造成六人死亡，包括基輔兩人死亡，赫爾松三人死亡，第聶伯羅一人死亡。包括首都基輔、黑海港口敖德薩、第二大城市哈爾科夫等10個地區遭到襲擊。至於在襲擊中停電的紮波羅熱核電站正利用柴油發電機供電，以防止反應堆燃料過熱。

俄羅斯國防部則表示，這次行動是要"報復"烏克蘭破壞分子本月初潛入布良斯克州發動的襲擊。行動中，俄軍使用了包括"匕首"高超音速導彈在內的遠程高精度武器，打擊烏克蘭的主要軍事設施、軍工企業及能源保障設施等目標。

烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克表示，在周四凌晨一連串導彈襲擊烏克蘭並造成6人死亡後，俄羅斯“又回到了他們的舊計畫”。

波多利亞克在推特上發文稱，“俄羅斯人又回到了他們的舊計畫——在人們睡覺時的夜間對烏克蘭進行大規模導彈襲擊，大多數地區都發生了爆炸——基礎設施和住宅區都受到了打擊，紮波羅熱核電站斷電，烏克蘭部分地區沒有供水和供電。”

另外，德國總理朔爾茨3月9日表示，俄羅斯總統普京沒有任何意願通過談判結束烏克蘭戰爭。

朔爾茨接受德國媒體NBR訪問時稱，"目前不幸的是，他沒有看到普京有任何談判意願"。但朔爾茨也認為，烏克蘭如要實現和平，必須決定準備接受什麼談判條件。

對於俄烏戰事影響能源供應，朔爾茨指穩國的能源供應到明年冬天仍將充足，他並稱由於對氣候保護的大量投資，德國經濟正朝着1950至60年代的速度高速增長。