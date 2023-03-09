美智庫：中國做法隨國安法容易搬來香港 研究員指商界認知慢 須重新評估風險

中國/香港/國安法

一個美國智庫的研究報告指出，《港區國安法》不單改變了香港的政治和法治基礎，更顯示北京會因應其自身需要而改變香港的制度，包括被譽為香港經濟「定海神針」的聯繫彙率制度，而港府在政策制訂時更以北京意願為依歸，認為外資須重新評估在港投資的風險。出席相關座談會的法律學者凱洛格建議，中港政府應慎用國安法執法，減少該法例對香港造成的損害。

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美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）前（7日）天發表題為《解體的基礎：評估香港營商環境的風險》(Fractured foundations: Assessing risks to Hong Kong’s business environment)，是首份就香港國安法對商界影響而作出的研究。

報告指出，國安法具有凌駕性地位，行政機關也不能挑戰，這已改變了香港的政治基礎和司法獨立。報告舉例指，管治上，三年武漢肺炎期間，港府初期應對疫情仍有自主性，但後期只懂跟隨中國；司法上，國安法案件至今都不經陪審團審訊和百分百入罪率即可見一斑。

報告接着以較長篇幅討論港元與美元排鈎的聯繫彙率制度和商界在中美互相制裁中的風險。

被前財政司長曾俊華比喻為香港經濟「定海神針」的聯繫彙率制度，報告認為，現時看不到改變的端倪，港府亦不願變，但相關政策不是香港金融管理局說了算，而是看北京的態度。當中國走資情況失控，慣以加強控製作手段的中國政府，很可能為了維持內地的金融穩定而將港元與美元脫鈎，改與人民幣掛鈎，甚至禁止香港資金自由流動，港府根本無力阻止。報告強調，「一國兩幣」難以長久維持，而存在的前提是建基於「一國兩制」的不變，但香港的政治環境正在受壓。

根據中國的國家安全法，金融安全亦屬於國家安全，受法例保障。報告舉例稱，在中國，股票交易都可以說成與國家安全有關，這套定義隨時都可以套用在香港，在此情況下，以為純粹做生意便沒事的人便須深思。

至於中美近年互相制裁更是留港外資需要評估的風險。報告指出，香港金管局雖已髮指引，指毋須理會個別國家的單邊制裁，但根據中美兩地法例，不執行制裁屬於違法，但執行又會觸犯另一方，以致外資暴露在雙重製裁的巨大風險之下，當中尤以國際金融機構首當其衝。現時仍留在香港的大型國際金融機構有78家。

至於國安執法人員有權檢查所有企業的數據庫，甚至把數據傳送至中國的數據安全問題和資訊自由對私人企業的影響，亦是需要評估的風險。

出席座談會的講者, 右起依次為凱洛格.高蘭.報告作者韋盧根. 史宗瀚（Victor Shih）教授及主持 2023年3月9日 © 直播截圖

出席報告發表座談會的國際共和研究所亞洲區總監高蘭(Johanna Kao)對此補充說，報告中提及的轉變令中國的營商威脅很容易便在香港出現，科技威脅和資訊安全問題便十分明顯，她舉例說，美國六年前曾指出，經濟中的6000億美元去了應對科技威脅，當中大部分是因應中國風險。她直言，中港已難以分野，美國和其他公司對香港轉變的認知太慢，國安法已影響港人的日常生活，當港府高呼「香港回來了」(Hong Kong is back)時，香港其實已不再存在。

報告最後指出，雖然外資已經用腳對香港的營商環境投下一票，以致以香港為地區總部的外商已在近兩年大幅減少，但留港商界仍應集結力量，遊說中港政府，向北京反映不穩定性帶來的結果，以及制訂風險減免策略。報告作者韋盧根(Logan Wright音譯)指出，當西方政府已因應國安法而嘗試改變對港政策，商界須重整策點以保障他們的利益和減少風險。

出席座談會的美國佐治城大學亞洲法律中心執行主任凱洛格(Tom Kellogg)則認為，中港政府亦應為國安法止損，就是不要再像過去那麽有力地(robust)使用國安法。他補充中國政府當初訂定國安法可能只是為了打擊民主派，但法例的定義太過寬泛，以致可輕易用作對付其他領域人士，而中共有着它想介入某個商業便會去做的紀錄，日後它便可藉國安法介入香港商界。