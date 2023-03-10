台媒說兩會：中國政治明星全熄 鎂光燈只照“一習身影”

中國/兩會/習近平

“十年河東、十年河西”，或許可形容中國的政治生態。兩會曾是觀察與接近中國政治新星的觀測站，來自中外媒體將鎂光燈照耀在他們身上，近距觀察。據中央社說，但如今，政治明星都偃旗息鼓，只剩“一習身影”。

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據該報道稱，中國現在沒有政治明星。過去曾經每年3月舉行的全國兩會，雖然被外界稱為“橡皮圖章”，但曾是觀察政治人物動向的窗口。比如，曾經被稱為“平西王”的重慶市委書記薄熙來；曾被視為“儲君”的胡春華，其他曾為兩會新聞追逐焦點的人物還有汪洋、孫政才等人，這些曾經在北京兩會時間吸引媒體探頭注目的人物，都在這十年內殞落。

在“習近平時代之下”，沒有人有時間表他會做多久，也難以預估接班人選。

該報道稱，今年兩會只剩單一種的聲音，寬鬆的採訪氛圍至今也被鎖緊，鎂光燈只許打在一個人身上，但也少了一些樂趣。