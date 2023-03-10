太平洋密克羅尼西亞傳棄中投台 總統公開指控北京威脅賄賂 中國駁斥

密克羅尼西亞聯邦/中國/台灣

太平洋密島國克羅尼西亞稱正在談判將關係從北京轉向台灣。根據法新社今天取得的勁爆信件內容，密克羅尼西亞總統帕努埃洛致函國會，公開指控中國賄賂、騷擾與發動「政治作戰」。帕努埃洛任期僅剩2個月，他坦言深知這封信可能為自己與家人帶來人身危險，但他稱為了守護國家的主權與利益，甘冒這樣的風險。中國方面駁斥帕努埃洛的指控。

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據路透社今天報道稱，太平洋島國密克羅尼西亞即將卸任的總統在一封信中表示，密克羅尼西亞聯邦在 2 月份與台灣舉行了接觸，討論在對中國感到不滿，改變外交關係。

美國和中國在太平洋島嶼的安全影響力問題上的緊張關係正在升級，密克羅尼西亞聯邦總統戴維·帕努埃洛 (David Panuelo) 是對中國試圖達成 10 國安全和貿易協定的主要批評者。

選舉官員證實，帕努埃洛在周二的全國民意調查中失去了席位。

在路透社看到的致各州州長的一封信中，帕努埃洛說他在 2 月會見了台灣外交部長吳釗燮，討論轉換外交承認的問題。

“我對吳外長坦誠相告；我們預計我們需要注資大約 5000 萬美元來滿足該國未來的需求。如果我們與台灣建交，我們可以而且將會在三年內收到這筆錢。”

路透社說，密克羅尼西亞聯邦總統辦公室發言人拒絕置評。

台灣外交部表示無法評論與其他國家的接觸，但相對於中國的口頭承諾，台灣一直堅持“務實外交，互惠互利，台灣可以幫助的精神。“未來，台灣願意借鑒台灣模式，協助密克羅尼西亞的發展，造福密克羅尼西亞人民福祉，尊重並歡迎兩國關係的發展。”

帕努埃洛的信日期為 3 月 9 日，最先由 The Diplomat 報道。在信中，帕努埃洛指責中國發動“政治戰”，並賄賂他的政府官員。據帕努埃洛寫道，他曾阻止任命中國選擇的新大使，因為此人有安全和海外警察行動的背景。

帕努埃洛表示，中國前任大使曾敦促一名官員簽署中國與密克羅尼西亞聯邦之間的諒解備忘錄。

中國外交部發言人毛寧在北京表示，她注意到有關帕努埃洛信件的報道，並稱“對中國的污衊和指責完全不符合事實”。她補充說，無論密克羅尼西亞聯邦誰執政，中國都將“在一個中國原則的基礎上”堅持相互尊重、平等互利的原則，指的是中國認為它和台灣都屬於“一個中國” .

據路透社，北京和台灣有在太平洋島嶼上競爭的歷史，台灣 14 個外交盟友中有四個位於太平洋島嶼。在中國提出援助後，基里巴斯和所羅門群島這兩個太平洋島國於 2019 年與民主統治的台灣斷絕了外交關係。

密克羅尼西亞聯邦的正式選舉結果將於周五晚些時候公布。

根據法新社今天取得的勁爆信件內容，密克羅尼西亞總統帕努埃洛致函國會，指控中國賄賂、騷擾與發動「政治作戰」。

即將卸任的帕努埃洛（David Panuelo）向主要國會議員示警，「簡而言之，我們正在目睹政治戰爭在我國上演」，他詳述中國從事間諜活動、威迫利誘政府官員的手段，並稱他的人身安全受到「直接威脅」。

據中央社引述“外交家”（The Diplomat）雜誌今天消息，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國國會與高層官員，建議密克羅尼西亞聯邦轉與台灣建交。密國7日甫舉行大選，帕努埃洛任期僅剩2個月，他坦言深知這封信可能為自己與家人帶來人身危險，但他為了守護國家的主權與利益，甘冒這樣的風險。

據帕努埃洛在信中詳述中國威迫利誘密國官員的手段，他舉出3個明顯的案例，首先是中國內定派駐密克羅尼西亞的吳姓大使，其工作任務就是讓密國脫離美日澳等傳統盟友夥伴，他知道此事後，拒絕了吳姓大使的任命案，但中國正在等候密國新總統上台批准這項人事。

帕努埃洛在第2個舉例中驚爆，他去年7月到斐濟參加太平洋島嶼論壇時，遭到2名中國男子跟蹤，他後來很驚訝地發現，這2人不僅都是中國大使館的人，其中1位還是解放軍情報員，顯示“我的人身安全受到以官方身份行事的中國官員直接威脅”。

帕努埃洛舉的第3個例子是，在第二屆“中國－太平洋島國對話”時，他明確告訴中國，密國不會派代表參加，中國竟找了1位密國平民，在會中宣稱該人士就是密國的官方代表，“中國開創先例，在密國政府不知情或未批准狀況下，讓平民參加國際會議代表我們的國家”。

帕努埃洛提到中國侵門踏戶的情況還包括，派遣探勘船到密國專屬經濟海域，當密國派海巡船去了解，反受到中國警告。

據帕努埃洛說，他知道稱密國高官收受中國賄賂是個嚴重指控，但若密國高官就任後或與中國大使館官員見面後，收到來自中國的一大包裝着現金的信封，他不知該用什麼其他詞彙加以形容，此現象使很多密國官員面對主權遭矮化時，選擇噤聲或甚至會幫中國講話。