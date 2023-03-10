工會人鄧燕娥回港探獄中丈夫李卓人後被捕 國安警指涉勾結外國勢力

香港/政治

小圖為當年鄧燕娥為丈夫李卓人助選情況, 兩位職工盟主將一個還柙候審, 一個被捕 2023年3月10日

曾任現已解散的香港職工會聯盟總幹事的鄧燕娥，由英國返港探望在獄中跌傷的丈夫李卓人後，昨(9日)午在監獄外被警方國安處人員拘捕，指她涉嫌觸犯《港區國安法》下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，經過通宵扣查後，今日中午前仍未獲得釋放。關注香港的海外團體指，事件反映中共在港代表不尊重推動工會和公民權利的人，並繼續打壓人權和重覆拘捕製造恐懼的循環，呼輿當地政府爭取鄧獲得釋放。

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鄧燕娥與李卓人是香港着名的工運夫妻，在港府以不同理由大事拘捕民主派人士後的2021年秋天離港赴英。約一個月前，以前香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)主席而被控「煽動他人顛覆國家政權」罪的李卓人，在監獄還柙期間不慎跌倒以致手腕骨折，他曾向探望的友人表示，傷勢不嚴重，着大家放心。鄧燕娥知悉事件後，於本月初返港，多次探望丈夫，原訂今天飛回英國，豈料昨早前往赤柱監獄探視後，中午時分於監獄外被捕。警方先後將她帶往警署查問及到其家中搜證，離開時帶着一個行李箱。

從事工運四十年的鄧燕娥，前年離港前是當時已停止運作的亞洲專訊資料研究中心(亞專)董事。親京媒體《大公報》當時報道「亞專」及主事人陳敬慈和鄧燕娥，文中提及有人收受美西方資金，充當「外國代理人」，並涉嫌組織「黑暴」及其他「反中亂港」。不過，「亞專」隨後以《澄清失實報導聲明》為題在臉書發文，強調該會「不從屬於任何本地或海外機構，完全是獨立運作」，成立數十年來，在港服務亞洲工友，「但好景不常，我們越來越感受到在香港運作的壓力」，決定當月(9月)底停止運作及不再接受捐款，但會另覓其他地方繼續工作。該會臉書其後公布，已在韓國註冊及營運。

另外，《明報》今日引述「亞專」周年申報表指出，鄧燕娥去年仍是「亞專」的公司秘書及董事，而其財務報表顯示，中心前年接獲921.8萬港元(下同，摺合約110.8歐元)的國際資助或捐款，有關機構包括獲美國國家民主基金會撥款的「美國團結中心」約323萬元丶瑞士團結基金會約276萬丶挪威發展合作署約105萬，以及法國天主教反饑餓與發展委員會41.8萬等。

在英國的關注香港事務團體「香港監察」(Hong Kong Watch)在推特表示，警方在國際婦女節翌日拘捕鄧燕娥，顯示中共在港「內奸」鮮少尊重工會丶公民及政治權利的推動者，而撥款多多的國安警將繼續打壓人權和製造拘捕與恐懼的循環。團體呼籲英國及其他政府向當局施壓，令鄧燕娥獲釋，並促請港府尊重勞工權利丶聽從聯合國意見，廢除國安法。

而在美國的香港自由委員會基金認同香港監察的意見，並指如此打擊這對「香港工人階級之聲」夫妻，揭露中共對民眾維權的不安。

現年65歲的鄧燕娥，1982年在基督教工業委員會工作，與在該會工作的李卓人相識相戀並共結連理，繼續並肩為工人爭取權益，在職工盟於1990年成立後五年，出任職工盟總幹事，而李卓人則出任職工盟秘書長丶總幹事等職。及至2011年卸任總幹事一職後，她先後繼續出任全球家務工人聯會國際秘書和國際家務工聯會秘書長。