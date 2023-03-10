廿九年來首次 香港天主教區主教任內訪京 周守仁稱當橋樑

香港/天主教

在中梵簽訂主教任命臨時協議四年後，中港亦迎來兩地天主教教區主教暌違29年的會晤。香港教區主教周守仁應北京教區主教李山邀請，將於下月17日訪問北京五日。周表示，此行將延續香港教區橋樑角色任務，促進雙方接觸與交流，以增進了解。評論認為，這是中方釋出善意及保持溝通之舉。

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天主教香港教區昨（9日）午公布，教區主教周守仁丶輔理主教夏志誠及副主教蔡惠民神父將應邀訪問北京。公布稱，有關邀請在去年收到，但沒有交代更具體的時間，只是說，「本着主內兄弟情誼」，於去年底接受邀請。

四人中，周守仁不算保守派，而夏志誠則被視為較開明及同情爭取民主運動，他2020年仍有出席曾幫助反修例運動人士的教會主辦的祈禱會，指香港社會由反國教，走到2014年的雨傘運動，再到2019年的反修例運動，擔心香港社會勇氣不再，只剩不安，寄語港人在失望中不能絕望。

研究當代中國政教關係的中文大學崇基學院神學院邢福增教授向宗教媒體《時代論壇》指出，自胡振中樞機1994年訪京後，未有香港教區主教任內訪京，而今次雖不像胡樞機那次般由宗教局邀請，規格較低，但李山主教是現任中國天主教愛國會主席，故周守仁此行，某程度上亦是香港教區與愛國會的接觸。

他又說，香港教區新聞稿的寫法，把是次交流局限於宗教層面，但值得關注的是，屆時香港教區訪問團會否「順便」會見統戰部或中國政府官員，他認為是有可能的，但不知會否成事或公布。

根據教區行程，周守仁一行會接觸當地其他主教丶神職丶教友及「(中國)內地負責宗教事務的相關單位」等。另據《公教報》報道，周守仁還會到當地教堂主持感恩祭。

翻查紀錄，中梵關係緊張時，中港天主教教會仍有溝通，例如胡振中樞機便曾分別於1985年和1994年兩度訪京，獲宗教及主管港澳事務的官員接見。其後的三任香港教區主教陳日君丶湯漢和楊鳴章均未曾以主教身分正式訪京。