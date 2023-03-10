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拜登提議投入71億美元提升與太平洋島國關係

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President Joe Biden posing with Pacific Island leaders at the White House, Thursday, Sept. 29, 2022. From left, Micronesia President David Panuelo, the then Fiji Prime Minister Josaia Voreqe Bainimarama, Biden, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare, Papua New Guinea Prime Minister James Marape, and Marshall Islands President David Kabua.
President Joe Biden posing with Pacific Island leaders at the White House, Thursday, Sept. 29, 2022. From left, Micronesia President David Panuelo, the then Fiji Prime Minister Josaia Voreqe Bainimarama, Biden, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare, Papua New Guinea Prime Minister James Marape, and Marshall Islands President David Kabua. AP - Susan Walsh
作者： 法廣
4 分鐘

國際 – 中國對太平洋島國的積極拉攏使得美國感到警惕，促使拜登政府提議斥資71億美元，持續鞏固三個與美國簽署《自由聯繫條約》（Compact of Free Association）的太平洋島國關係。

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根據拜登3月9日公布的聯邦政府預算案，拜登政府計畫在未來的20年內，提供密克羅尼西亞33億美元、馬紹爾群島23億美元、帛琉8.9億美元，剩下的6.34億美元，則將分配給美國郵政服務，以繼續運營這三個國家的郵件。

白宮表示：“中國是美國唯一的競爭對手，既有重塑國際秩序的意圖，也有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來實現這一目標。”這筆款項是美方在競爭中“超越中國”，並加強與印太地區聯盟和夥伴關係戰略的一部分。

在共和黨領導的眾議院，一些共和黨立法者正在推動大幅削減對外援助，因為他們希望削減聯邦開支。不過國會議員在對抗中國的問題上表現出罕見的兩黨團結，因此，拜登政府對太平洋島國提供援助案有望順利過關。

美國和三個太平洋島國簽署的《自由聯繫條約》可以追朔到上世紀60年代。美國依據條約為這三個島國提供郵政服務，並負責天氣預報、空中交通管制和應急管理服務；作為回報的是美國可以獲取島國的軍事、情報、電信和太空探索設施的基地使用權。然而美國上世紀在該區域進行核試驗，造成環境污染和健康問題；島民也不時抱怨，該條約沒有充分解決他們的需求。

美國與馬紹爾群島和密克羅尼西亞的條約將在今年6月到期，與帛琉的條約則在明年到期，不過今年初已經依序與三個島國簽署諒解備忘錄。過去幾年，中國試圖利用美國和島國的分歧，並趁着條約的延期談判，謀取自身在太平洋地區的利益。中國的企圖和努力都讓特朗普政府與拜登政府感到警惕。

 

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