拜登提議投入71億美元提升與太平洋島國關係

亞洲

國際 – 中國對太平洋島國的積極拉攏使得美國感到警惕，促使拜登政府提議斥資71億美元，持續鞏固三個與美國簽署《自由聯繫條約》（Compact of Free Association）的太平洋島國關係。

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根據拜登3月9日公布的聯邦政府預算案，拜登政府計畫在未來的20年內，提供密克羅尼西亞33億美元、馬紹爾群島23億美元、帛琉8.9億美元，剩下的6.34億美元，則將分配給美國郵政服務，以繼續運營這三個國家的郵件。

白宮表示：“中國是美國唯一的競爭對手，既有重塑國際秩序的意圖，也有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來實現這一目標。”這筆款項是美方在競爭中“超越中國”，並加強與印太地區聯盟和夥伴關係戰略的一部分。

在共和黨領導的眾議院，一些共和黨立法者正在推動大幅削減對外援助，因為他們希望削減聯邦開支。不過國會議員在對抗中國的問題上表現出罕見的兩黨團結，因此，拜登政府對太平洋島國提供援助案有望順利過關。

美國和三個太平洋島國簽署的《自由聯繫條約》可以追朔到上世紀60年代。美國依據條約為這三個島國提供郵政服務，並負責天氣預報、空中交通管制和應急管理服務；作為回報的是美國可以獲取島國的軍事、情報、電信和太空探索設施的基地使用權。然而美國上世紀在該區域進行核試驗，造成環境污染和健康問題；島民也不時抱怨，該條約沒有充分解決他們的需求。

美國與馬紹爾群島和密克羅尼西亞的條約將在今年6月到期，與帛琉的條約則在明年到期，不過今年初已經依序與三個島國簽署諒解備忘錄。過去幾年，中國試圖利用美國和島國的分歧，並趁着條約的延期談判，謀取自身在太平洋地區的利益。中國的企圖和努力都讓特朗普政府與拜登政府感到警惕。