普京 幾乎最先道賀習近平再任中國國家主席

俄羅斯/中國/烏克蘭戰爭

俄羅斯總統普京今天向他在中國連任的習近平表示真誠的祝賀，並讚揚中國在烏克蘭戰爭的背景下加強了他們之間的合作。普京在祝賀中稱習近平是他的"親愛的朋友 "。

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據法新社今天引述俄羅斯總統普京的賀信說，"俄羅斯非常讚賞你個人對加強我們國家之間全面夥伴關係和戰略合作關係的貢獻。我確信，通過共同行動，我們將確保俄中在許多領域的合作取得豐碩成果。"普京在克里姆林宮發布的一份信息中還說，"我們將繼續協調我們在區域和國際議程上最重要問題上的共同合作。"

據普京稱讚說，“你在中國進一步發展社會和經濟以及在國際舞台上保護國家利益的政策得到了支持。”

自去年對烏克蘭發動侵略戰爭以來，在與美國關係高度緊張的時候，俄羅斯一直在努力加強與中國的關係。北京既沒有譴責也沒有明確支持俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭，同時向莫斯科提供外交支持並呼籲解決衝突。

2月24日，在俄羅斯開始進攻烏克蘭一年後，北京發布了一份12點文件，呼籲莫斯科和基輔舉行和平談判。但是，如果中國試圖將自己強加為這場衝突的調解人，那麼在支持烏克蘭的西方眼中，中國作為俄羅斯盟友的地位使中國失去了調解資格。

據法新社說，最近，美國指責中國考慮向俄羅斯提供武器，但中國堅決否認此一指控。然而，中國經常呼籲歐洲考慮俄羅斯對北約的恐懼。中國也像俄羅斯一樣，把自己視為反對西方霸權的堡壘。