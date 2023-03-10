習近平再任中國國家主席 黨政軍全權有稱偉大舵手

中國/習近平

習近平自2013年開始執政，2018年首次連任國家主席，3月10日星期五今天，在中國人大一致投票中，習近平不出所料地再次當選為中國國家主席。他將在第三個五年任期內完成史無前例的任務。本台報道稱，一個偉大的舵手準備好在國際關係的 "波濤洶湧的大海 "中掌舵中國的船隻。

廣告 繼續瀏覽後續

習近平贏得中華人民共和國主席的第三個任期。今天，中國人大會議計票員在聚集在北京人民大會堂的代表面前宣布說，共有2952張選票被統計，2952張選票被確認投贊成票有效。本台駐北京的記者斯特凡-拉加德說，習近平被在場的人一致推選為連任。投票中沒有反對票，也沒有棄權票，隨即掌聲長鳴。在任職十年後，這位中國領導人已經淘汰了他的所有競爭對手。這次投票對應了去年10月中國共產黨第二十次代表大會的一項具有強烈的政治意義決定，即習近平第三次連任中國共產黨總書記。

中國中央電視台播放了周五上午人大會議的最後部分。它顯示了中國紅色精英團結在習近平周圍。對中國國家中央軍事委員會的主席任命也是如此；在這裡，人大代表也沒有造成一絲悸動漣漪：2952票全票贊成，再次任命習近平為軍隊首腦。隨即又是長時間的鼓掌。

白色、藍色和卡其色的軍裝儀飾，來自中國軍隊三軍的多名軍官手持中國憲法的紅皮書走到主席台。這個標誌是為了提醒人們，在五年前修訂憲法，取消對國家主席任期的限制，並開啟了國家主席終身任職的可能性，是獲得憲法的認可與保證。中國一個偉大的舵手就此準備好在國際關係的 "波濤洶湧的大海 "中掌舵中國的輪船。

中國任何反對聲音都被扼殺了，政權的輿論宣傳在官方媒體上慶祝回到了中國歷史曾經的皇帝黃金時代，那時皇帝的職權不受限制。中國國家元首今天走到主席台上，手握憲法。據習近平稱："我宣誓，忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威，履行法定職責，忠於國家和人民，認真履行職責，廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化國家而努力奮鬥。"

該報道稱，習近平經常把自己描繪成偉大舵手，準備帶領中國這艘船通過國際關係中的 "波濤洶湧"。

作為世界第二大經濟體的領導人，習近平面臨的挑戰仍然很多，包括增長放緩、出生率下降、房地產行業的困難以及需要改善中國國際形象。中國與美國的關係處於幾十年來的最低點，存在眾多爭端，從台灣到維吾爾族穆斯林人權，更不用說技術方面的競爭了。

習近平本周譴責 "以美國為首的西方國家 "實施的 "針對中國的遏制、包圍和打壓政策"，這 "導致中國的發展面臨前所未有的挑戰"。

習近平再次當選國家最高領導人，標誌着他在政治上取得了非凡的進展，在此期間，他從一個鮮為人知的政治領導人變成了共產黨政權以來最強大的中國領導人。幾十年來，中華人民共和國在創始人毛澤東統治時期（1949-1976年）因政治混亂和個人崇拜曾傷痕纍纍，也曾推動集體領導。

連任的國家主席今年已經70多歲，如果在此期間沒有可靠的繼任者出現，習近平甚至有可能將任期再延長5年。