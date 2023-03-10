習近平從此比毛澤東更有權力 法媒評

中國國家主席習近平從此比毛澤東更有權力。法國回聲報署名魯索的這篇專文指出，這位中國領導人已於去年連任中共中央總書記，並於周五獲得一致任命，任期五年。 現在，他比他之前的任何其他共產黨領導人都集中了更多、更大的權力，他想加速中國力量在世界舞台上的“重生”。

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中國共產黨領導人習近平本周五毫無意外地連任，執掌世界第二大經濟體的第三個五年任期。

投票是在立法會議期間進行的，該會議旨在未經辯論批准專制權力的所有決定。

因此，它的再連任得到了 2,952 名“人大代表”的一致批准，然後他們以完美的編排從人民大會堂的長椅上站起來，向他們的領導人獻上長時間的鼓掌，而這位領導人一如既往地沒有放棄絲絲微笑。

習近平的這項經過大多數票選後的“勝利”只不過是他在去年秋天再度成為最高權力中國共產黨的領導人後的一種走形式罷了；這個黨指揮了中國所有的政治機構，以及指導一項為能取消對國家主席任期多寡限制的立法修正案。

再沒有任何對手了

丹佛大學的趙穗生教授上周指出，習近平“現在是自 1949 年開始的中華人民共和國歷史上最有權勢的領導人。在制度上來說，他的權力之大甚至超過了毛澤東。”

連中國共產黨的開國元勳毛澤東本人，擁有國家元首的頭銜也沒有超過10年。

對於許多專家來說，現年 69 歲的習近平從此自己一個人就可以決定他可長長久久的擔任國家主席。

趙穗生還說：“他逐漸改變了權力內部的決策體系。 我們已經從凝聚集體共識決策的模式，轉變為習一個人決策的模式。 他在黨的政治局常務委員會中只任命信任的人，因為他們忠於他個人和他的意識形態，而不是因為他們的執政能力和功績”，

總理李克強被認為立場有點太“自由派”並且經濟注重增長甚於意識形態，李克強將在未來幾天被對習最忠誠的李強取代，李強沒有任何的部長職務經驗。趙穗生警告說， “從此不再可能找到任何競爭對手。” 因此，即使不是終身，習近平至少也可以統治中國十年。”

隨着權力規則的劇變和關鍵決策中心集中圍繞着他個人

習近平解除了鄧小平在 1980 年代實施的行政和政治改革的很大一部分，正是為了防止一個人控制整個中國政治體系，防止國家重新掉入毛澤東執政時期最後幾年的創傷。

與美國面對面 ：在他權力的巔峰時期，習近平現在將能夠加速中國的“復興”重回中國夢，他自 2012 年就任國家元首以來就將其定義為黨的最終使命。

亞洲協會中國分析中心主任貝茨吉爾 (Bates Gill )在二月底的一次研討會上解釋說:“對於習近平來說，只有共產黨才能看清歷史的種種動向，才能在中華民族的榮譽被外來勢力侵犯的情況下，抹去過去的奇恥大辱，實現中華民族的復興。”

然而，在這一努力中，中國政權將不得不克服許多挑戰。

在面對某些外國投資者越來越強的不信任，而且正在中國以外的地方尋找替代的生產地點，以及嚴重的人口減少危機，中國政府將不得不應對其經濟增長的結構性放緩。特別是，中國政府將面臨來自美國的“阻力”，美國把與中國的戰略競爭作為其外交政策的優先軸心。

為“鬥爭”做準備 ：在他們罕見的公開干預過程中，本周，在召開全國人大會議當中，中國領導階層暗示，他們的國家已準備好與西方或試圖破壞其國家“重生”的國家進行對抗。

習近平本人認為，中國正面臨美國及其盟友的“全面圍堵打壓”。這名中國領導人警告大家說：“未來一個時期，我們面臨的風險挑戰將越來越多、越來越嚴峻。” 他同時也督促權力幹部在準備“鬥爭”的同時保持“冷靜和專註”。