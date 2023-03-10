習近平第三任期追求大國地位，權力比肩毛澤東

中國/政治

習近平3月10日星期五在全國人大全體會議上，獲得中國國家主席的第三個五年任期。沒有一人反對，也沒有一人棄權，習近平全票當選中國國家主席、中共中央軍事委員會主席，要權力比肩毛澤東。

廣告 繼續瀏覽後續

今年69歲的習近平去年秋天打破常規獲得中共中央總書記的第三個任期，如今又史無先例地獲得第三個國家元首任期。《華爾街日報》引述分析人士稱，習近平在未來五年將採取大膽行動定義他的政治遺產，就是追求他眼中中國作為大國應有的地位，並將嚴防美國。

國際投資人雖然迫切希望中國在疫情後能恢復經濟增長，能採取緩解地緣政治緊張局勢的措施，不過，紐約時報報導，習近平已發出信號，即使尋求恢復經濟，他也準備反擊美國對中國企業的制裁和限制，以及美國在亞洲不斷擴大的軍事部署。

聯合網強調，今年將中國軍費增加7.2%，習近平還宣稱，中國面臨美國及其盟友的全方位遏制、圍堵、打壓，強調中國需要擺脫對西方技術和專業知識的依賴，並加強對糧食和能源安全風險的防範。報導引述政治大學國際關係研究中心副主任寇健文分析說，新的領導政府面臨著他們認為不安全的國內外環境，所以在採取措施集中權力，而不是放開權力。

《南華早報》引述分析人士指出，對習近平來說，現在是一個關鍵時期，因為他需要讓中國重新走上經濟增長的道路，讓世界相信中國獨特的治理和發展模式是可行的，並最終超越美國。

德國之聲分析，隨着習近平第三個任期展開，中國經濟也正面臨龐大阻力，從成長趨緩、房地產行業陷入困境到出生率下降，都是有待解決的問題。此外，中美關係正處於數十年來低谷，這兩大經濟體從人權、貿易到科技等面向，都充滿分歧與爭執。

報導引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾分析，習近平第三任期的首要任務，就是振興中國停滯不前的經濟、開闢一條科技自立自強的路、為台海緊張局勢加劇做準備，以及加強維護中國國安。其中，最大挑戰仍然是中國和美國之間的緊張局勢。

分析稱，習近平拚“歷史定位”，想超越毛澤東、鄧小平。吳木鑾表示，相較鄧小平的政策是讓人們先富起來，從西方學習所有的最佳做法。現在，習近平的意識形態是反西方，是社會主義制度。