華日：習近平今啟國家主席第三任期稱嚴防美國

中國/美國/習近平

中國領導人習近平今天獲得前無先例的第三個國家元首任期，完成向他主政第二個10年的過渡，與此同時，習近平試圖再次展現他本人作為全球政治家的地位，在中美競爭日益激烈之際引領中國。

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據華爾街日報今天署名報道稱，周五，中國人大程序性地正式授予習近平五年國家主席任期，習近平因此將成為自1949年中共勝利以來中國在位時間最長的國家元首。他的再次當選獲得了在北京參加人大會議的2,900多名人大代表的一致通過。這位69歲的老人去年秋天打破常規第三次擔任中共中央總書記。

習近平的權力主要來自他作為中國共產黨和軍隊領導人的角色，但他利用基本上是象徵性的國家主席身份，將自己塑造成中國面向世界的代言人，對外推行強硬的外交政策，以追求他眼中中國作為大國應有的地位。

據熟悉習近平想法的知情人士說，習近平對中美關係的看法越來越悲觀，他認為，美國方面有關這兩個超級大國之間潛在衝突的言論最終可能被證明是一個“自我實現的預言”。本周早些時候，在一次政協會議上發表講話時，習近平罕見地直接批評美國政策，指責以美國為首的西方國家遏制中國。第二天，中國外交部長秦剛在一場記者會上警告說，如果美方不改弦更張，“必然陷入衝突對抗”。

習近平在他的第三個任期內面臨嚴峻挑戰，特別是在中國以外。由於疫情的原因，習近平有兩年多一直待在國內，去年秋季才結束這種近乎自我隔離的狀態，然而在他恢復出訪時，世界已經對中國的利益抱持更大的敵意，這在很大程度上是由於美國的動作。美國已聯合歐洲和亞洲的盟友，限制中國獲得關鍵技術，並在俄羅斯入侵烏克蘭後就中國繼續支持俄方一事施壓。

據該報道，習近平一直都在逐步為中美對抗做準備。中國官員制定2022年經濟目標時，習近平告訴他們，要確保中國的GDP增速超過美國，以此來證明中國的一黨制比美國的民主制度更優越。2022年中國GDP增速為3%，看來是高於美國的2.1%。習近平還加強了中國的軍事力量，並加快了核武庫的擴張，以防美國壓制中國。

中國官員和外交官說，如果沒有習近平的明確指示，他們不能與美國對等官員討論任何重大問題。一位前中國高級外交官說，在目前的環境下，很少有高級官員願意在與美國人合影時微笑。

習近平本周對美國的抨擊有助於轉移人們對他在國內面臨的諸多挑戰的關注，包括經濟增長乏力，以及嚴格的新冠防疫措施突然轉向所帶來的政治後果。不過，除非發生全面的金融危機或其他類似災難，否則他在國內的地位似乎是安全的。

據華爾街日報稱，習近平對美國的抨擊沒有出現在官方的英文報道中。