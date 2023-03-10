菲律賓與中國在南海對峙增多

中國/菲律賓/南海

馬科斯領導下的菲律賓加大了挑戰中國的言辭，並尋求與前殖民強國澳大利亞和國防盟友美國建立更密切的關係，包括計畫舉行聯合海上巡邏。菲律賓與中國在南海多個海域出現對峙。

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據“菲律賓Rappler”報稱，3 月 9 日星期四，當菲律賓海岸警衛隊的飛機飛越南海有爭議的南沙群島時，無線電中傳來一條信息，告訴它應該立即離開“中國領土”。而來自中國海岸警衛隊船隻的此類警告幾乎已成為世界上最有爭議的群島之一周圍的日常儀式，中國是聲稱擁有這些戰略島嶼（或至少其中一些島嶼）的五個國家之一。

菲律賓也對中國船隻發出相似的警告。菲律賓領航員用無線電呼稱：“呼叫中國海警船。你正在菲律賓領海內過境。”菲律賓領航員用無線電呼叫說，“請表明你自己的身份並說明你的意圖以防止誤判。”

菲律賓海岸警衛隊表示，在該島附近看到了 42 艘據信由中國海上民兵人員駕駛的船隻，同時觀察到一艘中國海軍艦艇和海岸警衛隊船隻在周圍水域“緩慢游弋”

據菲律賓海岸警衛隊司令阿特米奧·阿布海軍上將說：“我們可以在那裡待得更久、更遠，我們現在可以覆蓋更大的區域（在西菲律賓海）”

中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權，多年來一直在南沙群島等爭議地區永久部署數百艘海岸警衛隊和漁船，在那裡挖沙建島，並為這些島嶼配備導彈和跑道。

該報稱，馬來西亞、越南、文萊和台灣也對南沙群島擁有主權。菲律賓佔據了那裡的九個地物，並指責中國侵略和“蜂擁而至”的民兵漁船，包括自 1970 年代以來被馬尼拉佔領的中業島附近。

周四，一名路透社記者搭乘菲律賓航班，觀察到其中一些中國船隻散布在擁有 400 人的中業島周圍海域。菲律賓上周指責中國包括一艘海軍艦艇在內的這些船隻在那裡“緩慢游航”。

中國表示，中國對稱為南沙群島及其附近海域擁有主權。據中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上說，“因此，中國船舶在中國管轄海域開展正常活動是合理合法的。”

小費迪南德·馬科斯總統的政府一再抱怨中國的行動，包括中國使用激光，馬科斯領導下的菲律賓加強了挑戰中國的言辭。

據該報道，菲律賓長期以來一直在一艘生銹的前美國海軍艦艇上維持一小支軍隊，該艦艇擱淺在那裡的礁石上以維護馬尼拉的領土主張。當該飛機飛越位於菲律賓 200 海里專屬經濟區內的淺灘上空時，中國海警再次向飛機發起挑戰。但該飛機飛行員回答說，“這是菲律賓海岸警衛隊。”飛行員還回答說，“我們正在我們國家的領空內進行例行海上巡邏，並監控保證我們漁民的安全。”