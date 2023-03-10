西藏自由抗暴日64周年紀念在印度達蘭薩拉舉行

西藏流亡政府"噶廈"3月10日在印度達蘭薩拉舉行西藏自由抗暴日第六十四周年紀念活動。在台灣的西藏人同步進行"燭光祈願晚會"。

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藏人行政中央司政邊巴次仁致詞指出：1959年拉薩大規模藏人抗議中共武力鎮壓已64周年，該抗議活動持續3年後，中共1989年在拉薩又採取警戒措施已34年。120多萬藏人死於非命，6,000多座寺院被毀，生態遭遇浩劫。

自由亞洲報道說：流亡藏人官方紀念三一零活動10日在印度達蘭薩拉舉行。歐盟、墨西哥組成議會代表團，另有立陶宛等國會支持西藏小組代表，及美國民主基金會主席戴蒙·威爾森等參與。與會者高唱西藏流亡政府的國歌、三一零紀念歌和真心祈願文。場外則有藏人聚集高喊：“中國中國中國、出去出去出去”、“西藏要自由”、“達賴喇嘛長久住世”。

藏人行政中央司政、也是流亡政府總理邊巴次仁致詞強調，中國政府無端指責達賴喇嘛為分裂分子並阻撓尊者的利生事業，藏人將義無反顧地對中共反對到底；如果中國政府不正視尊者與西藏人民之間的歷史紐帶和西藏真實現況，中國政府將可能失去解開中藏問題枷鎖的鑰匙。

藏人行政中央司政邊巴次仁指出，習近平以鞏固中華民族共同體意識為由，推行藏傳佛教中國化、禁說藏語。中共對藏人如同蘇聯斯大林時期對少數民族“強制流放”、“強迫移民”。以“異地就業”為名，西藏送出逾四十萬青年到漢地進行改造，並以興建大壩等建設為由，強制遷移超過十萬的牧民、居民，集中管理。另引進大量漢族官員和工作人員至西藏工作。

邊巴次仁指出，西藏作家、知識分子、語言倡導者、人權和環保活動家，以及提倡反對屠殺動物的人士被強迫失蹤，或未經司法程序被判刑。有藏人因送食物到養老院被警察毆打致死。另有藏人舉行焚煙祭祀等宗教活動，被警察暴打致死。保留達賴喇嘛法相遭逮捕的藏人，有增無減。

邊巴次仁表示，自2009年至今已有157位藏人抗暴自焚，呼籲各國政府、團體、獨立人士要求中共釋放第十一世班禪喇嘛等所有西藏政治犯。

西藏議會議長索南丹佩喇嘛致詞指出，對通過和談解決西藏問題始終抱持着堅定的立場和信心，呼籲中國的領導人把握機會，儘快恢復藏中間的和談。

索南丹佩指出，三一零是“西藏愛國英雄紀念”。中國和西藏在歷史上都是以“鄰國”著稱。藏中邊界發生過多起戰爭，雙方也曾達成和解與息戰條約，至今在拉薩大昭寺前仍屹立着以藏中兩種文字寫着“漢樂漢土，蕃樂蕃土”條約刻文的石碑。但中共宣稱西藏是中國一部分，刻意曲解西藏的歷史和文物。

索南丹佩指出，中國政府試圖插手和干預西藏宗教領域的轉世尋訪制度，試圖將其法律化，完全基於政治的需求。聯合國四人特別調查小組報告，已有包括4至5歲在內將近一百萬西藏兒童被送入寄宿學校，隔絕在西藏文化語言環境之外，中共試圖將他們洗腦為熱愛中國共產黨的一代，他們面對心理、衛生條件惡劣、暴力、性侵以及歧視等諸多令人震驚的問題。呼籲聯合國迫使中國停止寄宿學校政策。