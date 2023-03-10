二膽守兵游泳至中國廈門 台灣尚慎未定性叛逃

台灣/金門/二膽/士兵叛或逃？

金門二膽島防區9日報告，所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊早點名時，發現陳姓上兵失聯，並緊急進行全島大搜尋，但仍遍尋不著，今（10）日有消息人士透露，已經尋獲該名士兵，疑是穿着救生衣試圖游到中國，但因體力不支被中國海警救起。台灣謹慎應對此事件，詳細原因有待軍方進一步說明，官方與媒體罕有定性叛逃。

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據新頭殼今天報道稱，據了解，這名失聯上兵現年26歲，到部隊已有2至3年，在軍中的職務為夥房兵，平日與別人相處自然，失聯前一日也沒有特殊情況、一切正常，只帶走手機和錢包，沒帶走任何槍彈。該報稱疑因感情和債務因素穿着救生衣游到中國。

由於事涉敏感，台灣陸軍司令部指出，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證；海巡署則稱還在查證中，上兵何時可以送回也仍不確定，對岸也要經過對岸長官核定才能透露；而法務部也稱並未接獲對岸通報。

對於陳兵是“投共”或是“逃亡”？台灣國防部長邱國正立法院院會結束後，受訪時表示“有一分證據講一分話”，一切依法處理，清查槍枝有無短少、調查軍中管教、感情債務上是否有問題，甚至救生衣怎麼來的都還要調查，不作太武斷的評論。

據上報報道稱，稍早國民黨藍委陳玉珍指出，已和中國相關係統確認，現在這位二膽島找不到陳姓士兵，人在廈門，平安。下一步，若需要兩岸溝通協助的地方，大家一起再來努力，看怎讓陳姓上兵回到我們這邊來。對於陳姓上兵是否投共？陳玉珍說，怎麼會是投共？大陸也不要陳姓上兵，投什麼共？應是逃兵，“大陸哪裡需要他？”

不過，據《中國時報》消息指出，有軍官透露，陳姓上兵疑似在外欠下大筆債務，向多間銀行、地下錢莊借錢後無力還款，讓地下錢莊不願意再借，且疑似遭到地下錢莊恐嚇逼債，才起心動念游往大陸疑要躲避討債。

由於，陳姓士兵穿救生衣游泳在廈門找到了，他身上穿的救生衣從何而來? 也引發引外界質疑，金防部指稱，清點了槍械彈藥及其他裝備，但卻沒有交代救生衣有無短缺，陳姓士兵會穿救生衣游到對岸，過程啟人疑竇。

上報引述《ETtoday新聞雲》消息指，陳父提到，他只有這個兒子，當兒子失聯消息傳出，他比誰都着急，也聯絡不上兒子，也不知兒子去向，他很感謝不少蛙人在海邊、海面搜尋兒子蹤跡，也對軍方抱歉。

消息稱，陳姓士兵的父親9日下午3點多抵達二膽島，媒體詢問“士兵近期是否情緒不佳”、“最近有沒有聯絡”等問題，家屬均不發一語。