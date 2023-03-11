中國人大任命李強為下一任國務院總理

政治

亞洲 – 中國人大3月11日任命中國最高領導人習近平的心腹李強為中國的下一任總理，名義上負責目前正面臨多年來最糟糕前景的這個世界第二大經濟體。

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李強由習近平提名，並在周六上午舉行的被稱為橡皮圖章的全國人民代表大會會議上被任命中國國務院總理。一天前，69歲的習近平獲得了打破常規的第三個五年的國家主席任期，這讓他可能終身執政。

63歲的李強在全國人民代表大會上獲得了2,936代表的幾乎所有選票。大廳里的電子屏幕顯示了2936票贊成，只有三名代表投票反對，八名代表棄權。

李強最為人所知的是去年春天，作為中國金融中心上海的市委書記，面對新冠病毒疫情在上海的爆發，冷酷地實施“清零”封城措施，以此來證明他對習近平的忠誠，儘管被迫限制在家中大約二個月的當地居民抱怨他們無法獲得食物、醫療和基本服務。

李強在處理上海新冠病毒疫情上的做法備受詬病，但他並沒有因為民眾的抱怨而失寵，在去年10月中共二十大上被習近平欽定為中共第二號人物，為他3月10日在人大會議上當選國務院總理鋪平了道路。

雖然李強深得習近平的信任，但是，與幾乎所有前任總理不同，李強沒有在中央政府層面工作的經驗。

李強祖籍浙江省瑞安人，最早的職業生涯是一個機電排灌站的職工，他的仕途發跡於大學畢業後的團幹部工作，此後在當地政府的職位上穩步上升，並於2012年晉陞為富裕的浙江省市委書記。

李強是習近平進入中央工作之前的舊部，在2004至2007年曾經擔任時任浙江省委書記習近平的省委秘書長。2017年，李強被任命為上海市委書記。

現在，他以國務院總理的身份負責中國的日常運作以及宏觀經濟政策。