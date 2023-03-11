中國/兩會
中國人大會議今還任命軍委副主席
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中國國家主席習近平今天上午提名中共政治局常委李強為國務院總理人選，並獲出席的人大代表同意，以2936票通過成為中國國務院新任總理。稍後張又俠、何衛東獲選為中央軍委副主席。此前昨天，人大會議選舉韓正為國家副主席。今年兩會仍有國務院副總理任命獲聚焦。
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中國第14屆全國人大一次會議在北京11日舉行全體第4次會議，人事議案包含決定國務院總理、中央軍事委員會副主席與委員，並選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長，以及第14屆全國人大常委會委員。
一如外界預期，習近平提名李強為國務院總理，並交由全體會議表決。根據大會報告，今天的全體會議，應出席代表2977人，出席2947人，缺席30人，出席人數符合法定人數。現場表決結果顯示，李強以2936票贊成、3票反對、8票棄權，獲選為新任總理。
新任總理出爐後，張又俠、何衛東獲選為中央軍委副主席。
李尚福、劉振立、苗華、張升民等4人獲大會投票同意，出任中央軍委委員。
經會議選舉，國家監察委員會主任為劉金國、最高人民法院院長為張軍、最高人民檢察院檢察長為應勇。
第14屆全國人大常委會委員共159名。
稍早昨天，中國人大會議還選舉韓正為國家副主席。
中共排名第三的政治局常委趙樂際當選十四屆中國全國人大常委會委員長，接替栗戰書。
據報，李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·札克爾分別當選為人大副委員長。而江西省委書記劉奇當選全國人大常委會秘書長。
中國國務院副總理人選今天提名交付人大會議醞釀，12日表決任命。