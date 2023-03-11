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中國人大會議今還任命軍委副主席

2023年中國兩會報道圖片 資料照片 © REUTERS - POOL

作者： 小山 4 分鐘

中國國家主席習近平今天上午提名中共政治局常委李強為國務院總理人選，並獲出席的人大代表同意，以2936票通過成為中國國務院新任總理。稍後張又俠、何衛東獲選為中央軍委副主席。此前昨天，人大會議選舉韓正為國家副主席。今年兩會仍有國務院副總理任命獲聚焦。