中國政府今換屆 李強接替李克強任總理 美國一作家稱不會是壁畫與擺設

中國/兩會/政府換屆/李強

2022年10月23日，中共政治局新一屆常委到達人民大會堂，從前到後，總書記習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希到達北京的人民大會堂。在習近平於2022年10月23日授予自己第三個五年任期後，世界面臨著與中國在貿易、安全和人權方面更加緊張的前景。

中國兩會人大會議在結束今年會期前，開啟政府換屆程序，任命曾任上海市委書記的李強擔任新一屆政府總理。此前幾乎全部分析與預測均看好李強擔任總理，接替兩屆任期屆滿的李克強。

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中國全國人民代表大會第四次全體會議在北京舉行。曾任上海市委書記的李在全國人民代表大會上被確認為總理，今後由他負責管理世界第二大經濟體中國。據路透社今天報道稱，李強取代了即將退休的李克強，人們普遍認為，隨着習近平加強對經濟管理的控制，李克強曾被邊緣化了。

據對領導層觀察人士說，李強與習近平的親近既是一種優勢，也是一種弱點：雖然他得到了習近平的信任，但他對這位長期的呵護提拔人心存感激。諮詢公司 Trivium China 的聯合創始人 Trey McArver 表示，李書福可能比他的前任強大得多。McArver 說，鑒於李強缺乏中央政府經驗和上海疫情封鎖議題，習近平可能花費了大量政治資本來推動讓他擔任這個角色。

“習近平顯然認為李強是一個非常能幹的人，把他放在這個位置上，是因為習近平信任他，對他期望很高。”

路透社說，63 歲的李強沒有回答發給中國國務院新聞辦公室的媒體提問。

據路透社說，作為一名職業官僚，李強在去年10 月被披露為中國二號人物的人選，當時習近平公布了一個由忠誠者組成的領導陣容。

當時，李強已經因監督去年早些時候對上海 2500 萬人進行的疫情封鎖而聞名，該封鎖關閉了上海的經濟並給居民留下了心理創傷與怨恨。這讓李強成為憤怒的目標，但並沒有影響他的晉陞。

據路透社本月報道，李強還在去年年底推動中國意外突然結束清零政策方面發揮了重要作用。

路透社說據一些觀察人士告誡不要過分重視李在上海等商業中心的經歷，因為習近平穩步收緊了共產黨的控制，並使經濟朝着更加國家主義的方向發展。

即使按照不透明的中國政治標準，關於李強的背景或個人生活的公開信息也很少。

17 歲的李強出生於現溫州的瑞安縣，1976 年到家鄉的一個灌溉站工作，這是一份令人嚮往的工作，後來歷史顯示那是毛澤東發動的文化大革命的最後一年。

李強於 1978 年進入浙江農業大學，那一年中國重新開放校園，名額競爭非常激烈。先後在北京中央黨校和香港理工大學獲得碩士學位。

正是在一些中國最大的私營公司的所在地浙江，習近平在 2004 年至 2007 年間擔任省委書記，李強是習近平的幕僚長。

美國作家羅伯特·勞倫斯·庫恩曾在 2005 年和 2006 年與李強和習近平會面，他說兩人相處融洽。庫恩告訴路透社：“與最高領導人身邊的大多數其他工作人員不同，李強不是壁畫與擺設。”庫恩說：“在習近平面前，李強感到很自在和自信，願意主動與我接觸，這告訴我他並不擔心他的老闆可能會認為他想搶他的風頭。”

然而，也有對領導層觀察人士表示，李強能做的事情是有限度的。