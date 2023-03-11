中國斡旋成功伊朗與沙特復交 有稱打了拜登耳光

中國/伊朗/沙特/復交

伊朗和沙特阿拉伯之間恢復外交關係的意外協議雖然讓美國很感興趣，包括增加控制德黑蘭核計畫的可能途徑以及促進也門停火；但事件還包含一個肯定會讓華盛頓官員深感不安的因素，即中國在美國長期施加影響的地區扮演着和平調解人的角色。專家認為，這將被解讀為對拜登政府的一記耳光。路透社說，中國的斡旋參與已經引起華盛頓對北京動機的懷疑。

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伊朗與沙特這兩個中東競爭對手之前在北京進行了四天未公開的會談，之後宣布了要復交協議。白宮發言人約翰柯比周五表示，雖然華盛頓沒有直接參與，但沙特阿拉伯讓美國官員了解與伊朗的會談。

美國和中國之間的關係在從貿易到間諜活動等問題上變得非常有爭議，而且這兩個大國越來越多地爭奪在遠離本國邊界的世界各地區的影響力。

柯比似乎對中國參與周五的事態發展輕描淡寫，稱白宮認為是伊朗因內部和外部壓力，包括沙特有效威懾伊朗或伊朗代理人的襲擊，最終將德黑蘭帶到了談判桌上。

但美國和聯合國前高級官員傑弗里費爾特曼表示，中國的作用，而不是上述兩國六年後重新開放大使館，才是該協議最重要的方面。

布魯金斯學會研究員費爾特曼說：“這將被解讀為，而且可能是準確的，是對拜登政府的一記耳光，此是中國正在崛起的證據。”

伊朗與沙特復交協議，是在美國試圖恢復旨在阻止德黑蘭生產核彈的 2015 年協議兩年失敗後，伊朗加快了核計畫之際達成。

由於伊朗當局對抗議活動進行暴力鎮壓，以及美國因指控侵犯人權而對德黑蘭實施嚴厲制裁，使得美國的努力變得更加複雜。

中東研究所的布賴恩·卡圖利斯表示，對於美國和以色列而言，該協議為重啟停滯不前的伊朗核問題談判提供了“新的可能途徑”。沙特有潛在影響談可能判。該專家稱，“沙特阿拉伯對伊朗的核計畫深表關切。”他說。“如果伊朗和沙特阿拉伯之間的這個新開放要有意義和有影響力，就必須解決對伊朗核計畫的擔憂，否則開放只是表面現象。”

周五的協議還為也門實現更持久的和平帶來希望，2014 年爆發的衝突被廣泛視為沙特阿拉伯和伊朗之間的代理人戰爭。

去年 4 月在聯合國斡旋下達成的停戰協議在很大程度上得以維持，但該停戰協議將於 10 月到期，雙方並未就延長停戰協議達成一致。

據前美國駐也門大使傑拉爾德·費雷斯坦 (Gerald Fierestein) 表示，利雅得“不會在沒有得到一些東西的情況下同意這一點，無論是在也門的東西還是其他東西都很難看到。”

美國前總統奧巴馬時的美國東亞事務最高外交官丹尼爾拉塞爾表示，中國參與促成這筆交易可能對華盛頓產生“重大影響”。拉塞爾說，中國在一個它不是當事方的爭端中獨自採取行動幫助促成一項外交協議是不尋常的。他的提問是，“這是否是未來事物的形態？” 他說。“這會不會是習近平訪問莫斯科時中國在俄羅斯和烏克蘭之間進行調解的先兆？”

據國際危機組織高級伊朗分析師內桑·拉法蒂 (Naysan Rafati) 表示，就伊朗而言，尚不清楚結果是否會對美國有利。他認為，“缺點是，在華盛頓和西方夥伴對伊朗施加越來越大壓力的時候......德黑蘭將相信它可以打破孤立，並且鑒於中國的作用，它會利用大國的新掩護。”

路透社說，中國的參與已經引起華盛頓對北京動機的懷疑。美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員邁克爾·麥考爾反對中國將自己描繪成和平掮客的說法，稱中國“不是負責任的利益相關者，作為公平公正的調解人不值得信任”。

但柯比說，美國正在密切關注北京在中東和其他地方的行為。柯比稱，“至於中國在中東、非洲或拉丁美洲的影響力，美國並沒有視而不見，”他說，“我們當然會繼續關注中國，因為他們試圖為了一己私利在世界其他地方獲得影響力和立足點。”

儘管如此，華盛頓戰略與國際研究中心的喬恩·奧爾特曼表示，北京的參與加劇了人們對中國實力和影響力不斷增強的看法，這也有助於美國在全球影響力不斷縮小的說法。他認為，“中國發出的不那麼微妙的信息是，雖然美國是海灣地區佔優勢的軍事力量，但中國是一個強大的、可以說正在崛起的外交存在。”