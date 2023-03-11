儘管有顧慮 德國鐵路繼續使用華為產品

德國政府計畫將中國技術排除在關鍵基礎設施之外，但德國鐵路（DB）繼續使用中國華為的產品。這引起了政界人士的批評。

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據路透社消息，儘管國際和德國國內對中國網絡技術產品的安全疑慮不斷增加，但德國鐵路將在其數字化基礎設施中繼續使用中國電信設備商華為的產品。國有企業德國鐵路公司去年12月簽下一筆訂單，委託德國電信（Deutsche Telekom）旗下子公司為其打造企業內部IT網絡，而其中也會用到華為的部件。儘管法律上沒有問題，但還是引來了批評。

德國聯邦議院情報機關監督委員會主席、綠黨籍議員諾茨（Konstantin von Notz）說："如果報道屬實，德鐵再次選用華為的技術，這就是個嚴肅的問題"。這表明，"顯然並非所有人都已經意識到，認真對待安全部門的敦促警告有多重要"。

德鐵發言人表示，對所涉及的網絡設施，並沒有規定必須進行申報審批，因為這一無線網絡是企業內部使用，而非公共基礎設施。德國聯邦信息技術安全局（BSI）則強調，到目前為止，德鐵的IT系統並未被列為敏感基礎設施。

由於與中國政府關係密切，華為被多個國家列入有安全風險的企業"黑名單"。安全機構擔心，華為的產品、部件有可能被用來將信息數據傳輸至中國，或進行網絡破壞。不過尚無證據證明上述懷疑屬實。

華為和中國政府均否認有關懷疑。德國政府正在對5G無線網絡中使用的華為以及中興（ZTE）的部件進行更為嚴格的安全風險審核。如果審核結論認為存在風險，無線網絡運營商可能被迫更換已經安裝使用的中國企業的部件。有一些西方國家已經禁止使用中國企業的技術產品。

一名德國議員向路透社指出，相比之下，德國的措施較為寬鬆，源於德國與中國密切的經濟關係。綠黨議員諾茨表示，德國政府必須"儘快修正長年以來對此問題的熟視無睹和安全政策的嚴重疏漏"。

執政黨之一社民黨外交政策發言人尼爾斯·施密特（Nils Schmid）認為，有必要擴展IT安全法的範圍，使之覆蓋諸如醫院、能源供應、鐵路等其他重要的領域。"聯合政府中各黨派對此有着廣泛的共識，認為我們有必要這樣做，目前正在擬定具體建議。"

德鐵內部網絡建設的訂單金額為6400萬歐元，由德國電信子公司Business Solutions獲得。後者將使用華為生產的路由器和分流器。其操作系統須定期進行更新。

安全專家認為，軟件更新過程中存在的一個風險是被植入有害程序。技術分析師佩斯卡托（Paolo Pescartore）說，"數字基礎設施會成為爭奪霸權的一個重要戰場。鑒於東西方之間持續的緊張勢態，德鐵最好還是尋找一個替代方案。”