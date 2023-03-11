法新社聚焦李強 稱是習近平的心腹人

中國/李強

周六，在北京人民大會堂舉行的中國兩會人大會議另一次會議投票中，唯一的中國政府總理候選人李強獲得了2936張贊成票，3張反對票和8張棄權票而當選。法新社說，由於人大會議實際上服從於執政的共產黨（CCP），此一投票的結果並無懸念。

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被認為是習近平最親密的心腹之一的李強周六被任命為中國的新總理，這是在中國國家主席第三次連任後的第一天的決定。周五，69歲的習近平在人大會議全票通過後贏得了中國國家主席的另一個五年任期，他的崛起使他成為中國幾代人中最強大的領導人。

周六，在北京人民大會堂舉行的另一次人大投票中，唯一的總理候選人李強獲得了2936張贊成票，3張反對票和8張棄權票。當代表們在投票箱中正式投票時，記者們被要求離開會堂。

法新社說，63歲的李強是上海前共產黨書記，他的形象在春季對所在城市的混亂遏制中受到了一些損害，他今天接替了自2013年以來一直在任的李克強。在被任命後，李強對憲法進行了宣誓。李強舉起右拳，左手放在文件上，發誓要 "努力建設一個偉大的現代社會主義國家"。

中國總理是國務院的首腦。他的職位傳統上與國家的日常管理和宏觀經濟政策的實施有關。10月被提拔為共產黨二號人物的李強，與幾乎所有前總理不同，沒有中央政府層面的經驗。

然而，他在地方政府有豐富的經驗，並在浙江（東部）和江蘇（東部）這兩個富裕的沿海省份擔任過重要領導職務。2004年至2007年期間，李強在浙江擔任黨政領導時是習近平的辦公室主任。此後他的快速晉陞反映了中國領導人習近平對他的高度信任。

周六在北京人民大會堂，習近平和李強似乎對投票有共同的信任，微笑寒暄。

李強上任之時，中國正面臨著經濟急劇放緩，近三年來僵化的清零政策削弱了中國經濟。即將離任的李克強是一名經濟學家，他或者看到自己的經濟改革計畫因習近平日益增長的權力而受到阻礙。

法新社引述香港中文大學的政治學家林偉立稱：“李強不太可能有權力進一步發展。” 他說，習近平"堅持需要國家和黨對經濟進行更嚴格的控制"，這與20世紀70年代末以來的做法不同。