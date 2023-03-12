中國與澳大利亞關係顯緩 有問奧庫斯核潛艇還有必要嗎？

澳大利亞/奧庫斯/美國/英國

美國總統拜登，英國首相蘇納克以及澳大利亞總理阿爾巴尼斯3月13日將聚集在美國加利福尼亞美國海軍基地，就澳大利亞購買核潛艇事宜進行討論。這是上述3國不久前所締結的奧庫斯軍事盟約框架內峰會。奧庫斯與核潛艇的目的，根據三國所指，是為了防備中國的軍事擴張與威脅。不過，澳大利亞近來與中國雙邊關係有所緩解，有疑問指上述戰略是否仍然有必要。

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據華盛頓郵報今天報道稱，中國和澳大利亞開始關係緩解，AUKUS會用魚雷針對中國嗎？

澳大利亞的龍蝦，海產已準備好發貨。堆積在澳大利亞港口的煤炭終於也可以清關轉運了。在中國對澳大利亞實施嚴重的貿易打擊三年後，兩國開始緩解。他們的領導人在去年11 月進行了五年來的首次會面。高級官員已恢復定期對話。預計澳大利亞貿易部長 Don Farrell 將很快前往北京。

澳大利亞酒商在電視台樂觀地說，“幾乎在我們遇到貿易障礙或爭端的每個方面，似乎都在取得進展。”

但是，即使澳中兩國的企業主都開始夢想回到 10 年前蓬勃發展的貿易，這種和解也面臨著海上障礙。周一，美國總統拜登預計將在聖地亞哥會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯和英國首相蘇納克，就根據三邊 AUKUS 安全協定向澳大利亞提供核動力潛艇的計畫細節作進一步敲定。奧庫斯是在三個國家之間進行了一年半的絕密討論之後發布的。

澳大利亞將購買多達五艘美國最先進的弗吉尼亞級攻擊潛艇，專家稱每艘造價約 30 億美元，預計最早將於 2032 年交付。最終型號將由英國設計，但將包含廣泛的美國技術。

華盛頓郵報說，中國不會高興的。悉尼智庫洛伊研究所執行董事邁克爾富利洛夫說：“AUKUS即將到來，無論 發生什麼，北京都會不受歡迎。” 他認為，“這將對澳中和解的程度施加一些限制。”

拜登毫不掩飾他將中國視為美國最大的競爭對手。從計算機芯片到太平洋外交，美國政府延續了特朗普時代的鷹派立場，並試圖反擊北京日益增長的全球影響力。更重要的是，拜登表示，如果中國入侵台灣，美國將進行干預，從而避免了美國長期以來對台灣採取的戰略模糊政策。

但澳大利亞的情況不同，阿爾巴尼斯在外交政策上走鋼絲：推進 AUKUS 協議，加深他的國家在未來幾十年對美軍的依賴，同時試圖解凍他去年所繼承的冷淡的澳中關係。一邊是澳大利亞最偉大的盟友；另一方面，澳大利亞最大的貿易夥伴。

據該報道，從 1990 年代後期開始的二十年裡，中國的崛起在澳大利亞受到歡迎，幾乎沒有受到質疑。

然而，由於中國間諜和政治干預的指控，2017 年的澳中關係旅程變得更加坎坷。澳大利亞通過外國干涉法，成為第一個禁止中國電信巨頭華為的國家。

2020 年初，保守派總理斯科特·莫里森 (Scott Morrison) 呼籲對冠狀病毒大流行的起源進行調查，這激起了北京方面的憤怒。中國對澳大利亞大麥徵收高額關稅，很快澳大利亞的煤炭、牛肉、葡萄酒和龍蝦也面臨嚴格限制。那年晚些時候，北京發布了一份清單，其中包含 14 項“不滿”，希望澳大利亞在恢復正常關係之前解決這些問題。

Fullilove 說，當莫里森與拜登和當時的英國首相鮑里斯·約翰遜一起在 2021 年 9 月宣布 AUKUS 時，這反映出澳大利亞兩黨對亞洲尤其是中國的長期未來越來越擔憂。作為回應，澳大利亞希望增強其能力並加倍加強與美國的聯盟。他說。“然而對於北京來說，這是兩個非常不受歡迎的信號。”

澳大利亞國立大學國家安全學院院長羅里·梅德卡夫表示，成為第七個獲得核動力潛艇的國家對於像澳大利亞這樣的“中等強國”來說是一個歷史性的決定。他認為，這表明“澳大利亞生活在比十年前危險得多的戰略環境中”。他並將這一發展比作瑞典和芬蘭加入北約以應對俄羅斯入侵烏克蘭。

阿爾巴尼斯的中左翼工黨於五月份被選舉出來，承諾推進澳洲，同時也避免了莫里森的煽動性反中國語言。Albanese 和他的外交部長黃英賢 Penny Wong 在很大程度上取得了成功。

專家稱，“中國現在對澳大利亞變得更加友好確實讓澳大利亞的處境更加尷尬。尤其在 AUKUS 中很尷尬。”

但澳大利亞國立大學國家安全學院院長梅德卡夫說，“無論明天周一宣布什麼，中國都不應該感到震驚。時間表是在 18 個月前宣布 AUKUS 時制定的。至於這一聲明是否會破壞與中國的雙邊關係，這應該由中國做出選擇。”