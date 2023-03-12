兩會今推副總理4人 稱排名第一丁薛祥習近平親信

中國/兩會/國務院副總理

中國14屆全國人大一次會議全體第4次會議今天在北京舉行。按日程選出中國國務院副總理共4人，分別由丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中獲投票任命。

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據中國官方媒體消息，今天中國14屆人大5次會議應出席代表2977人，出席2946人，缺席31人，出席人數符合法定人數。議程包括決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行（央行）行長、審計長、秘書長的人選。

由稍早獲習近平提名並由人大會議表決任命的新總理李強提名，丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等4人為國務院副總理；會議表決決定。

消息稱，李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛等5人也受李強提名並經會議同意，獲任國務委員。

據中央社消息稱，先前曾有傳言中國央行行長易綱將會卸任，然而今天的會議上仍被李強提名，並得到全體會議支持，得票數為2944票贊成、1票反對、1票棄權。

此外，幾個較受外界關注的部長人選，包含外交部長秦剛、國防部長李尚福、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、商務部長王文濤、公安部長王小洪、國安部長陳一新、財政部長劉昆，均獲會議同意。

該報道稱，習近平的長期幕僚、中共政治局常委丁薛祥一如預期成為排名第一的副總理，未來仕途看好。

而新任國務委員兼國防部長李尚福曾是美國制裁對象。2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器工作的李尚福實施制裁。李尚福具太空背景，長年在西昌衛星發射中心工作，曾任西昌衞星發射中心司令員，繞月探測工程發射場系統總指揮，嫦娥二號發射場區指揮部指揮長等職。

中央社稱，李尚福也是史上首名被美國制裁的共軍上將。後續要如何與美方互動值得關注。