法新社看中國國務院新任命：一色習近平的親信

中國/兩會/國務院親信

中國政府換屆年的兩會人大會議，至此推選出新政府，包括各部委新官員人選均出籠。法新社認為，習近平將信得過的人安排在政府最高層崗位。

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在經濟放緩的情況下，中國央行行長周日出人意料地被重新任命。易綱再次被任命為中國人民銀行行長的消息在中國兩會人大的一次會議上得到確認，而已經達到退休年齡的易綱原被認為會卸任。

中國還留任了其他高級經濟官員，包括王文濤和劉昆，他們將分別繼續擔任商務部部長和財政部部長，以及國家衛生委員會主任馬曉偉，他一直負責監督中國"清零"政策的執行。

政府正在努力振興中國的經濟，去年中國經濟僅增長了3%，是幾十年來表現最弱的經濟數據之一。

而2018年因購買俄羅斯武器而被美國政府制裁的李尚福將軍已被任命為國防部長。最近幾周，在一個中國氣球進入美國領空，以及指責北京可能向莫斯科提供用於打擊烏克蘭的武器之後，美國和中國之間的緊張關係有所升級。據中國新華社周一晚間發表的一篇報道，中國國家主席習近平還罕見地直接批評，指責美國將西方國家拖入 "對中國的遏制、包圍和壓制政策"。

印度班加羅爾Takshashila研究所的Manoj Kewalramani說，李尚福的任命是 "對美國制裁的蓄意反應"。他向法新社指出，這一決定 "表明北京願意採取邊緣化戰略"，並 "將為本已有限的美中關係再添障礙"。

法新社說，習近平的關鍵盟友已安排進新政府。習近平的最高助手之一丁薛祥和中國國家主席的長期同事何立峰被新任總理李強提名並獲任命為副總理。丁俊暉和何立峰幾乎獲得了2900多名代表的全部選票。前天津市市長張國清和前陝西省委書記劉國中也被選為副總理。

為了鞏固對權力的控制，習近平任命了忠於他的人進入政府最高層，他的堅定盟友李強於周六被確認為總理，這是在習近平被一致推選為歷史性的第三個總統任期後的翌日。

據野村分析師在本周寫道："丁薛祥和賀國強都是習近平的親密政治盟友，賀國強和習近平已經認識了幾十年。據分析人士稱，"這種密切的關係可以幫助新政府實施習近平的政策，並確保各部委之間的協調。"

法新社說，習近平決定在共產黨的最高層聚集忠誠於他的人，重新引發了人們對習近平將把意識形態置於經濟增長之上的擔憂。中國為2023年設定了 "5%左右 "的增長目標，這是幾十年來最低的目標之一，因為中國在面對嚴格的清零限制和一觸即發的房地產危機時，基本上沒有實現國家經濟增長目標。

中國人大會議本周還批准了一項全面的部委重組，旨在提高製造業的自給率。