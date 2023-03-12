華日：李強在習近平面前說得上話

中國/習近平/李強

自從成為中共第二號人物以來，李強採取了一系列親商舉措，使得人們寄望於這位身為習近平親信的新總理能對中國最高領導人有所影響，對一些政策起到緩和作用。華爾街日報認為，李強是在習近平面前說得上話的中國新總理。並稱，在中國，除了習近平，沒人比李強對這個世界第二大經濟體的未來有更大的潛在影響力。

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據該報道，周六，中國全國人大橡皮圖章式的投票後，李強被確認為新一任總理。很多人以為李強不過是中國最高領導人習近平的忠實支持者，而這位新任總理正在展現他的另一面。據知情人士稱，自從去年秋天成為中共領導層二號人物以來，李強在推動中國取消新冠清零政策以及將政府工作重新聚焦於經濟增長上發揮了主導作用。這些舉措在企業家、投資者和政治分析人士中引發了謹慎樂觀情緒，人們認為他可能可以對他的上司習近平施加影響，對一些政策起到緩和作用。

問題是，這種影響能延伸到何種程度，以及能持續多久。

李強此前曾在中國的金融中心上海市擔任市委書記。他被認為是習近平的忠實擁護者，在命令下會積極執行中央政策，但他也是一個親商務實的人，有意願試探黨的政策邊界。

過去的國務院總理對中國經濟有着巨大的影響力。朱鎔基在1998年至2003年擔任總理期間精簡了國有部門，培育了一個更加開放的市場，並引領中國加入了世界貿易組織。

但李強擔任總理之際，這一職位已不同以往，習近平治下的總理權力和威望都下降了。隨着習近平不斷把權力集中到自己手中，剛剛離任的總理李克強影響力被削弱。

該報道稱，與歷任中國總理不同，李強在去年秋季進入中共政治局常委之前，沒有擔任過國家級職務。由於他相對缺乏經驗，而且自2000年代初以來便與習近平關係密切，許多政治觀察人士都猜測他大概會在習近平手下扮演惟命是從的角色。

但據知情人士稱，在過去幾個月里，李強在制定黨的一些最重要的決策方面發揮了領導作用，他憑藉習近平的信任，撤回了一些可能對中國經濟造成更持久損害的政策。

黨的高層官員通常要等到他們在政府的職位確認後才能履行新的職責，但李強介入得更早，他從去年年底推動中國取消新冠清零起就在對一些政策產生影響。

據一些知情人士說，李強於10月被任命為黨的二號人物後不久，就接替李克強，擔任了中央應對疫情工作領導小組組長。

在更廣泛的經濟政策方面，李強得到了國家發改委負責人何立峰的幫助，何立峰於去年10月加入了由24名成員組成的中央政治局。他們共同領導了一項計畫的起草工作，以便從重監管轉向鼓勵經濟增長。

華爾街日報引述知情人士透露，中國官員正為李強出席於3月底舉行的博鰲論壇做準備，這是一個由中國政府支持的政治和商業會議。屆時，李強可以通過會見來自新加坡、馬來西亞和尼泊爾等國的外國領導人提升自己的國際形象。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%9D%8E%E5%BC%BA-%E5%9C%A8%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%89%8D%E8%AF%B4%E5%BE%97%E4%B8%8A%E8%AF%9D%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%96%B0%E6%80%BB%E7%90%86-518f5f38