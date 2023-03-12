中國2023初已購法國大麥猛增

RFI原材/法中關係

在一個相對缺乏活力的大麥市場，中國成為了過去兩月里的一個話題。由於和澳大利亞關係不和睦，北京更青睞向法國購買大麥。2023年頭兩個月，中國對法國大麥的採購呈迅猛增長之勢。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本星期三發布上網的內容。面對中國需求的猛增，法國農業部屬下FranceAgriMer的主管單位迅速調整對大麥庫存統計的周期。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月08日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的報道。中國在今年元月突然加大了對法國大麥的購買力度，增幅是2022年12月的五倍。到2023年2月保持強勁增長。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[La brouille Chine-Australie profite aux orges françaises]。換做中文可被譯作：[中國與澳大利亞不和讓法國大麥受益]。下面是簡介以供分享。

--中國連續兩月大幅增購法國大麥-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道首先幽默地說，大麥市場曾如一條平靜的長河，幾乎讓人忘記了中國人的胃口。但在2023年元月，中國採購了22萬1千噸法國大麥，是去年12月的五倍。到了今年2月份，中國更上一層樓。Refinitiv的數據顯示，法國出口了39萬噸供牲畜使用的飼料大麥。

RFI Image Archive / Refinitiv est un fournisseur mondial américano-britannique de données et d'infrastructures sur les marchés financiers, fondé en 2018. L'entreprise est une filiale du London Stock Exchange Group. Ici, logo Refinitiv sur un écran à Londres. photo prise au 01/08/2019. (illustration) REUTERS - Toby Melville / RFI Image Archive

--法國大麥競爭力超澳大利亞產品-

本台RFI法文網的這篇報道認為，法國大麥如今受到中國追捧的原因與北京和堪培拉商業關係不和睦有直接關係。中國把進口澳大利亞大麥的關稅定為85%，成了一種真正的制約。就算中國和澳大利亞之間的運輸成本較低，但對中國進口商而言，當前是採購法國大麥更實惠。

--中國增大採購影響法國統計周期-

中國的需求驚醒了法國的統計數據，大麥庫存明顯降低。法國農業部屬下農業和漁業管理局（FranceAgriMer）主管穀物食糖部門的負責人解釋說，如此大規模地逐月統計庫存，很罕見。

--中國持續進口法國大麥尚未成勢-

法國已經連續兩年成為中國重要的大麥供應源。這對法國而言是一種意外的收穫。因為，大麥市場較小，出口地不多。不過，阿格斯傳媒（Argus Media）的一名業內分析師認為，持久的合作關係目前仍沒有形成。法國知道，只是替代了與中國關係冰冷的某個供應方的數量。

--中國增購法國大麥衝擊本土市場-

在國際上，大麥價格似乎暫時沒有因中國猛增對法國大麥的採購而受到影響。因為，無論是中國向歐洲，還是向澳洲購買大麥，都沒有改變全球的出口總量。但對法國當地是有衝擊的。

RFI Image Archive / France : On a vu de l'orge fourragère payée presque le prix du blé, l'été 2021, quand la Chine effectuait de gros chargements. Ici, un champs d'orge (illustration). RFI Image Archive / Wikimedia Commons

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，2021年夏季，當中國開始大採購時，法國飼料大麥的價格漲到了小麥的價位。今年的價格也是在繼續上揚，但遠低於小麥。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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