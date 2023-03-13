印度稱不鼓勵使用人民幣進行外貿結算

中國/印度/俄羅斯

三名參與政策制定的政府官員和兩名銀行業消息人士對路透社稱，印度已要求銀行和貿易商避免使用人民幣支付俄羅斯進口商品。印度與鄰國中國長期存在多種分歧。

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三名印度政府官員表示，印度已成為俄羅斯石油和折扣煤炭的最大買家，它更願意使用阿聯酋迪拉姆dirhams來結算貿易，而不鼓勵使用人民幣進行外貿結算。路透社說，一位直接參與此事的政府官員表示，印度對以人民幣結算的外貿“不滿意”。

第二位官員表示，在兩國關係改善之前，印度不能允許使用人民幣結算。

自 2021 年以來，數以千計的印度和中國軍隊在有爭議的喜馬拉雅邊界沿線陷入對峙，給整個關係蒙上陰影。

五位官員沒有說明印度不願接受人民幣結算背後是否也有經濟原因。

去年，印度最大的水泥生產商UltraTech Cement使用人民幣購買一批俄羅斯煤炭，這引起了官員們的一些擔憂，因為在 2020 年偏遠的拉達克加勒萬河谷發生致命的邊界衝突後，印度和中國的關係已經惡化。第二位官員表示，在 UltraTech 交易之後，政府與央行官員和銀行高管一起參與審查。

兩名了解此事的銀行業官員表示，印度儲備銀行 (RBI) 並不熱衷於使用人民幣進行外貿結算，並證實政府已阻止他們使用人民幣。他們還表示，俄羅斯熱衷於人民幣結算，因為這有助於他們從中國購買商品。

據路透社報道，印度煉油廠最近幾周開始使用盧布結算部分俄羅斯石油採購，部分付款已由印度國家銀行通過該國在俄羅斯的往來盧布賬戶處理。但大部分貿易仍以其他貨幣進行，因為盧布只可以部分兌換，而且兩國尚未敲定框架。

一位官員表示，政府預計未來幾個月將以迪拉姆向俄羅斯支付大部分款項。

印度與俄羅斯有着長期的政治和安全關係，並且沒有譴責俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，莫斯科稱之為“特殊軍事行動”。

印度也是俄羅斯武器的主要買家。

與此同時，據路透社上月報道，印度煉油廠已開始以迪拉姆而非美元支付其通過迪拜貿易商購買的大部分俄羅斯石油。

印度的盧比是部分可兌換的，這意味着它必須先兌換成美元，然後才能兌換成任何其他貨幣，這使盧比成為對全球央行和結算貿易沒有吸引力的儲備貨幣。這也使得俄羅斯不願接受以印度貨幣支付的出口費用。