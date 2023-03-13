李強：實現5%GDP並不輕鬆 稱將營造市場化惟民企更須主動

中國/兩會

新任中國總理李強表示，近兩個多月，中國經濟已企穩回升，但世界經濟總體不容樂觀，要達到5%的經濟增長目標，「並不輕鬆，需要倍加努力」。至於引起關注的民企前景，李強承諾，政府會大力營造市場化和國際化營商環境，但更重要的是民企主動和開發新領域。

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被指可以在國家主席習近平面前說得上話的新任總理李強，在上任後首場記者會上「說得」開明和重視民意，除了聲言中國將進一步改革開放丶門會越開越大之外，還指示新一屆部門在審批和管理時，「不能光踩剎車丶不踩油門；不能盡設路障丶不設路標；」更自述地方工作體會：「坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法。高手在民間」，要求幹部了解市民需求和問計於民。不過，記者難以在他的答覆中聽到具體政策。

在面對中國近年日益講求內需和內循環，以及外資撤離的情況下，李強在記者會上重申，改革開放是「基本國策」，今年會以高標準國際經貿規則來進一步擴大開放；他又指，絕大多數外資企業依然看好在華髮展前景，並舉例說，中國去年實際使用外資1890多億美元，創歷史新高，比三年前增約500億美元，說明中國仍是「全球投資高地」。

李強：中美合作互利 圍堵打壓雙輸

在談到中美關係前景時，李強表示，要把習近平主席和艾國總統拜登去年11月會晤達成的共識，轉化為實際政策和具體行動。他以中美經濟「你中有我丶我中有你」來駁斥「炒作」兩國「脫鉤」論，暗指沒有人能從中獲益。他引述數據說，去年中美貿易額近7600億美元，創下歷史新高，認為兩國均可從對方的發展中受益，「中美合作大有可為。圍堵丶打壓對誰都沒有好處。」

他又為中國的經濟前景描繪美好前景，指今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定丶不確定丶難預料因素比較多，再加上中國的經濟總量已經突破120萬億元，基數很高各新挑戰不少，故此，要實現5%左右的GDP增長目標，「並不輕鬆，需要倍加努力」。但從最近兩個多月情況看，中國經濟運行已出現企穩回升態勢，一些國際組織也調高預期，他以 「長風破浪，未來可期」來概括中國經濟前景。

在面對如何提振中國民企信心的問題上，李強承認，去年有段時間，社會上有些「不正確的議論」，使一些民營企業家感到憂慮，但強調鞏固公有制和發展非公有制經濟是長久之策，過去和以後都不會變。他預期，民營經濟的發展環境會越來越好，政府會在新起點上大力營造市場化丶法治化丶國際化營商環境，平等對待各類所有制企業及支持其發展壯大。從發展空間看，亦會越來越大，因為中國還有很多新領域有待開拓，蘊藏巨大機遇。

但他特別指出，經濟發展更需要很強的主觀能動性，呼籲民企「堅定信心再出發」，並以當年江浙等地發展個體經濟的「四千」 精神作鼓勵，即「走遍千山萬水丶說盡千言萬語丶想盡千方百計丶吃盡千辛萬苦」 ；部門方面，各級領導幹部須帶動社會形成尊重創業者和企業家的氛圍。

與李強一同出席記者會的，還有四位新任副總理，他們分別是丁薛祥丶何立峰丶張國清及劉國中，但他們並無發言和回答記者提問。