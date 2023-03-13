《紅色賭盤》作者沈棟：習修憲搞終身制擁有一切 為史上最大貪腐

《紅色賭盤》繁體中文版在台灣出版上市，作者沈棟在台北發表新書。當被問到習家族是否也涉貪？他說，習近平修改憲法成終身制，擁有十四億人的一切，已是史上最大貪腐。

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自由亞洲報道：沈棟《紅色賭盤（RED ROULETTE）》一書揭露中共權錢交易的貪腐內幕，就習近平家族是否也涉貪的問題，沈棟直言，不在具體貪多少，而是習近平改了體制，無限任期就是最大貪腐。

沈棟說：“他改了憲法，作十四億人的皇上，在中國坐了他的這個位子，是擁有十四億人所有的身家性命，你要生個兒子，他說你不許生，拉你去做結紮，你身體都不是你的，還說什麼財富是你的？這是擁有14億全中國人民的一切的一切。這還有比貪腐更大的目標物嗎？這是人類有史以來最大的貪腐。”

習近平過去打擊民營企業，提出所謂“共同富裕”，知名富商不是“被消失”就是“被樂捐”。習穩坐第三任，疫情解封後，經濟大衰退，但習近平說，民企是“自己人”。

對此，沈棟表示，中國增長的繁榮年代已過，顛峰已過，正往下走，他回頭看，認為民企被政府利用。

沈棟說：“富豪榜是殺豬榜嘛，你就是被待宰的豬。習近平最近說民營企業家是自己人，我覺得這可笑的對吧？你已經殺了十年了，你拿着那把刀還淌着血呢，還過來跟你拍着肩膀說咱們是自己人，然後你看着那把刀，看着那把淌血的那把刀說，是是是，我們是自己人。”

沈棟的前妻段偉紅被消失，中共鐵拳砸向馬雲、馬化騰等企業家，沈棟說，共產黨就是賭場擁有者，所有企業家和參與中國市場的人，都是中共給的位子，中共才是每一局賭盤的贏家。

沈棟還認為：習為追求歷史定位，會設法消滅台灣。他建議台灣 “頭擡起來一點、心大一點”，吸引海外人才，做海外華人文化藝術的龍頭，並立法保護自己。