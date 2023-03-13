經濟學人撰文稱：中美均在準備或掂量關於台灣的戰爭

美國/中國/台灣

據中央社引述經濟學人（The Economist）11日發行最新一期雜誌，以台海風雲做為封面故事，標題為“為台灣而戰”（The Struggle for Taiwan），總共8篇的系列報導涵蓋當今挑戰、歷史、經濟、半導體、兩岸、國防、政治、國際關係等角度，深入分析台灣在中國的武力威脅下如何發展經濟及防衛戰力，其中一篇談及“美中在為台灣之戰做準備”以及如何能夠避免這場戰爭。

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經濟學人報說，美國和中國正在為一場關於台灣的戰爭做準備。據該報特寫美國軍隊的演練稱，臉上塗滿了綠色和黑色，有些人的背包上還掛着毒刺防空導彈，美國海軍陸戰隊第四團第三營的 "達克賽德 "的士兵們登上了一對 "海獅 "直升機，嘩啦啦地飛向附近的叢林。他們的指揮官乘坐更多的直升機，載着超輕型車輛和通訊設備跟在後面。任何多餘的東西都被拋在後面。沒有在伊拉克和阿富汗使用的那種視頻連接的大屏幕：為了避免被發現，海軍陸戰隊必須確保他們的通信融入背景，就像他們的偽裝融入熱帶綠色植物一樣肯定。演習的目標是：分散到一個未命名的島嶼周圍，與友好的 "綠色 "盟友聯繫，擊退 "紅色 "部隊的兩棲入侵。

忽略這些禮貌性的抽象概念。海軍陸戰隊正在為與中國的戰爭進行訓練，戰爭可能由入侵台灣引發。他們在沖繩的基地，位於日本群島的南端，離台灣只有600公里（370英里）。這兩個島嶼是美國軍事規畫人員所說的 "第一島鏈 "的一部分：一系列大大小小的群島和島嶼，從日本延伸到馬來西亞，阻礙了從中國到太平洋的海軍通道。無論是從遠處騷擾中國船隻，還是可能性小得多的部署到台灣幫助擊退中國的登陸，海軍陸戰隊都將是任何衝突的早期參與者。

按經濟學人報道說，美國未來若與中國發生軍事衝突，美軍印太司令海軍上將阿基里諾（Admiral John Aquilino）將負責督導作戰。阿基里諾在俯瞰夏威夷珍珠港的司令部表示，他的首要任務是“竭盡所能避免衝突”。阿基里諾說，“與中國交戰並非無可避免，也非迫在眉睫”，然而“假設嚇阻失敗，就得準備戰鬥並贏得勝利”；阿基里諾並警告，正如俄羅斯入侵烏克蘭所顯示的，“沒有所謂的速戰速決”。

經濟學人的報導分析，中國國家主席習近平有能力選擇戰爭時機，若他選擇了戰爭，許多行動可能偽裝成軍演。而美國國防官員表示，美方可能只能提前兩個星期看到戰爭在即的明確跡象，例如中國儲備血庫等，但若是中國軍隊要展開佔領鄰近中國大陸的島嶼等規模較小的行動，預警時間可能只有幾個小時。

經濟學人的報導說，美國將會像他們在俄烏戰爭中所做的，儘早揭發中國的戰爭準備工作，並號召國際聯合反抗。假設習近平下令直接侵台，對美國來說，要號召全球就比較容易，但中國可能企圖利用台灣的模糊地位，因為台灣與多數其他國家並無外交關係。若習近平以某些“挑釁”作為借口，並發動封鎖等未達戰爭程度的行動，美國或其盟邦的反應就可能不那麼果斷。

另一方面，中國方面也須做出重大決定：應該要只攻打台灣，希望在美國及其盟邦舉棋不定的時候創造既成事實？還是應該攻擊區域內的美軍，發動另一場珍珠港事件？若選擇前者，美國將可攻擊中國的侵略艦隊；若是後者，則幾乎可以保證美國將全心參戰，而且如果中國攻擊的是駐日美軍基地，日本也可能參戰。

據經濟學人報，美國因俄羅斯在烏克蘭的失敗感到寬心，因為俄方出兵受挫已增加習近平對於共軍奪台能力的疑慮。

但是要維持台海的危險平衡，美國在行動時必須發揮精湛技巧，一方面必須透過加強美國及其盟邦和台灣，來強化習近平對於侵台的疑慮，同時又不能過火到讓習近平認為必須迅速行動，否則就得永遠放棄奪台。

據自由時報引述經濟學人報文章，在戰爭初期擊沉中國侵略艦隊，是保衛台灣的關鍵任務；美國與亞洲許多戰略家擔心，若失去台灣，由美國領導的區域秩序會被中國主導的秩序所取代，第一島鏈將無法再約束中國，反將成為中國把力量投射得更遠的平台。一位美國軍方官員形容：“台灣有如瓶口的軟木塞。”

該報還說，台海戰爭若爆發，將引發慘重經濟代價。經濟學人報引述蘭德公司和榮鼎集團評估分析，若長達1年，中國GDP（國內生產毛額）將減少25%至35%，美國GDP減少5%至10%；鑒於台灣生產世界上90%最先進電腦芯片，半導體供應中斷將導致全球電子產品短缺，進而對世界經濟造成“不可估算”的極大損失。