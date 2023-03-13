習近平最快下星期訪問莫斯科 會普京

中國/俄羅斯/習近平

路透社稱獨家引述知情人士透露，中國國家主席習近平計畫最早於下星期前往俄羅斯會見俄羅斯總統普京，這比此前預期的要早。有消息預計中國可能翻版斡旋伊朗與沙特復交程式，或斡旋烏克蘭戰爭。但沒有任何不同官方消息透露習近平訪問俄國議題。

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據路透社今天報道，中國國家主席習近平計畫最快下周訪問俄羅斯。訪問計畫出台之際，中國一直表示願意促成烏克蘭的和平，鑒於中國對俄羅斯的外交支持，這一努力在西方遭到了質疑。

俄羅斯塔斯社1月30日報道稱，普京已邀請習近平春季訪問俄羅斯。《華爾街日報》上個月報道說，習近平可能會在 4 月或 5 月初訪問莫斯科。

中國外交部沒有立即回應路透社就習近平前往莫斯科的可能性置評的請求，克里姆林宮也拒絕置評。

該報道稱沒有其他細節可以立即獲得。

鑒於問題的敏感性，了解此事的消息人士拒絕透露姓名。

上個月，普京接待了訪問莫斯科的中國最高外交官王毅，並暗示習近平將訪問俄羅斯。

據路透社說，中國和俄羅斯在 2022 年 2 月達成了“無限制”的夥伴關係，當時普京正在訪問北京參加冬季奧運會開幕式，當時是俄羅斯入侵烏克蘭的幾周前。

自成為中國國家主席以來，習近平與普京會面了 39 次，最近一次是在 9 月的中亞峰會期間。

周一，習近平結束了中國人大年度會議，在此期間，習近平被一致確認第三次擔任國家主席。路透社說這是破天荒。