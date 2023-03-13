習近平維持2050年中國成強國目標 達標離不開國安和港澳繁榮穩定

2023兩會/習近平

在三年疫情打擊和中美爭持轉趨激烈的情況下召開的新一屆全國人大一次會議，今早在北京閉幕，國家主席習近平發表講話時重申，要在本世紀中葉把中國「全面建成社會主義現代化強國」，過程中，須做好安全和穩定。他又罕有地提及港澳角色，表明「推進強國建設，離不開香港丶澳門長期繁榮穩定」。

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打破常規丶第三次出任國家主席的習近平向出席的2947名人大代表指出，經過百年奮鬥，中華民族迎來了從「站起來丶富起來到強起來」的飛躍，而復興已是不可逆轉。「從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國丶全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務」，呼籲各人作出貢獻。

中國在2017年提出到2050年時發展成現代化強國，經過三年疫情打擊經濟，去年的本地生產總值(GDP)只有3%，今年的GDP增長目標只有5%，是三十年新低，而超越美國成世界第一經濟體的預計亦未能實現，外界關注中國能否保持其長期發展目標，習近平今天給出肯定答案。

但達標的前提，習近平認為，中國要更好統籌發展和安全，他強調，「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提」。為此，必須健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，以保障新發展格局，並全面推進國防和軍隊現代化建設。

他接着提到要推進在香港和澳門已實施二十多年的「一國兩制」，指「推進強國建設，離不開香港丶澳門長期繁榮穩定」。翻查紀錄，中國領導層近年已很少公開肯定香港在中國開放改革的貢獻，談及香港有關貢獻的文章在中國內地網上更會被屏蔽，情況在2019年反修例運動後更為明顯。

總理李強：港澳經濟發展確遇困難 惟屬暫時性

習近平重申，要全面準確丶堅定不移貫徹「一國兩制」丶「港人治港」丶「澳人治澳」丶高度自治方針，堅持依法治港治澳，支持兩地發展經濟丶改善民生，更好融入國家發展大局。

另外，新任總理李強在閉幕禮後的記者會上回應港澳在2019年反修例運動後競爭力有所弱化的提問時確認，港澳近年經濟發展遇到一些困難，但強調，這都是暫時和發展中遇到的困難，北京的中央政府將全全力支持港澳發展經濟和提高國際競爭力，相信兩地的地位和作用只會加強，明天會更好！

在閉幕禮上，習近平又提到中國統一和台灣問題，重申要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，又再次提到堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進中國統一進程。

習近平談完中國統一這段說話後，現場響起持久的掌聲，持續超過10秒。

在此之前，習近平又談到維持中國共產黨的統治，但亦要時刻保持解決「大黨獨有難題」的清醒和堅定，須從嚴治黨，堅定不移地反對腐敗，確保黨永遠不變質丶不變色丶不變味，為強國建設提供堅強保證。

為期八天半的新一屆人大一次會議今早閉幕，會上以幾乎全票通過政府工作報告和其餘六項決議。

新任人大委員長趙樂際在宣布大會閉幕前表明，要深入推進科學丶民主及依法立法，使中國法律體系更加完備和統一權威，以良法促進發展和保障善治；另外要善盡監督之責和加強人大及其常委會的自身建設。