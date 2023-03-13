習近平行動了？傳下星期與澤連斯基通話

中國/俄羅斯/烏克蘭/習近平/澤連斯基

最新消息告知中國國家主席習近平下個星期將與烏克蘭總統澤連斯基視頻通話。此一消息最先由華爾街日報及路透社透露，但沒有得到中國官方以及烏克蘭官方證實。另外，因習近平最快下個星期訪問俄羅斯消息已經曝光，不知道習近平是否是在前往莫斯科前與澤連斯基通話，或者在訪問結束後，甚至在俄羅斯訪問期間與澤連斯基通話。同樣，未知習近平與澤連斯基通話的議題。

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路透社今天報道，習近平可能會訪問普京，下周與澤連斯基會談。

中國國家主席習近平最早可能在下周比以往更深入地涉足烏克蘭外交，這將是他對俄羅斯的首次訪問以及自莫斯科入侵以來與烏克蘭總統澤連斯基的首次會談。

幾位熟悉計畫的消息人士告訴路透社，習近平可能會在下周訪問莫斯科，這次訪問早於預期，以回應俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 的長期邀請。《華爾街日報》援引消息人士的話說，他還計畫與連倫斯基舉行視頻會議，但路透社無法立即獨立證實這一消息。

中國外交部沒有立即回應置評請求。克里姆林宮表示目前還沒有什麼可宣布的。烏克蘭總統辦公室沒有立即回應。鑒於問題的敏感性，向路透社透露習近平訪問莫斯科計畫的消息人士拒絕透露姓名。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫對記者說：“通常情況下，正式對外訪問的宣布是在雙方同意的情況下同步進行的。” 他還說，“當有這樣的準備時，我們會通知你。”

據路透社說，習近平訪問俄羅斯對普京來說將是一件大事，普京將烏克蘭戰爭描述為與西方聯合力量的衝突，並經常談到他計畫在未來幾個月接待習近平。俄羅斯依賴中國購買它無法再在歐洲銷售的石油和天然氣並以此獲得資金。

但如果習近平的訪問恰逢與澤連斯基的視頻會晤，那對烏克蘭來說可能是一個更大的改變，烏克蘭希望北京保持中立，而不是堅定支持莫斯科。澤連斯基多次呼籲習近平與他交談。

路透社說，中國拒絕指責這場戰爭，同時反對西方對俄羅斯的制裁。中國在 2 月公布了一項和平計畫提案，遭到西方的懷疑，但在莫斯科受到讚揚，並受到澤連斯基的謹慎歡迎。

自上個月以來，美國一再表示，美國認為中國正在考慮武裝俄羅斯，北京對此予以否認。澤連斯基曾表示，這樣做會引發第三次世界大戰，但他還表示，他相信北京已經意識到這種風險，暗示他懷疑這種可能性。

2022 年 2 月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭的幾周前，中國和俄羅斯達成了“無限”夥伴關係，雙方多次公開重申兩國關係的實力。2 月，在戰爭一周年的那一周，中國最高外交官王毅訪問了莫斯科，當時美國總統拜登前往基輔訪問。