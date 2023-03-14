中國人大批准修改以一審可頒加快“緊急”法

中國/兩會/《立法法》/緊急法

中國人大批准修改一項法律，以加快通過緊急立法，分析人士稱，此舉可能會進一步削弱公眾辯論和審查。

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中國人大在周一上午閉幕的會議上批准修改加快“緊急”法。規範法律制定方式的《立法法》修正案賦予了國家議會的最高機構即約有 170 名成員的全國人民代表大會常務委員會，僅需一次審查會議即可通過法律的特殊權力。

根據在年度會議期間發布的代表會議所指，這是“進一步提高立法質量和效率”的“重要舉措”，是“加強執政的共產黨對立法工作全面領導的必然要求”。

中國的法律草案和修正案通常會公布以徵求公眾意見，並在全國人大常委會至少兩次會議審議後由人大會議投票通過，這一過程可能需要幾個月的時間。

但是，過去也有例外。三年前，中國對半自治城市香港實施了國家安全法，將一系列旨在壓制異議的定義模糊的罪行定為刑事犯罪。批評人士說，這項立法也僅在全國人大常委會一次審議後就通過。批評者稱該法進一步侵蝕了香港的法治並壓制了金融中心的自由。

中國一再對該法律的批評置之不理，稱該法保護香港居民的自由，只針對少數危害國家安全的罪犯。

路透社引述紐約霍夫斯特拉大學 (Hofstra University) 憲法學教授朱利安·庫 (Julian Ku) 表示，修訂後的《立法法》可能會“被濫用，並且很可能會被濫用於未經充分協商或公開通知的情況下強行通過法律”。

該報道稱，3 月 5 日發布的最新法律草案對什麼是緊急情況沒有給出定義。最終文本尚未公布。