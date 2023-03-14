中國稱習近平或見完普京再與澤連斯基通話

烏克蘭/俄羅斯/中國

據美媒報道，中國領導人習近平計畫與烏克蘭總統澤連斯基進行自烏克蘭戰爭開始以來的首次對話，時間可能會在他下周訪問莫斯科並與俄羅斯總統普京會面之後。中國領導人習近平正在尋求提高他作為全球政治家的地位。但烏克蘭官方稱，這次通話尚未得到確認，且時間也不清楚。

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據華爾街日報今天引述知情人士透露，習近平計畫下周訪問莫斯科並與俄羅斯總統普京會面，並可能在這之後與烏克蘭總統澤連斯基進行對話。其中一些人士說，與普京和澤連斯基的會面，反映出中國政府努力發揮更積極的作用，希望通過調解結束烏克蘭戰爭。習近平與澤連斯基的通話預計將以視頻方式進行。

據上述人士說，習近平正在考慮在訪問俄羅斯的同時出訪其他歐洲國家，不過他的全部行程尚未確認。

如果習近平與澤連斯基直接對話，將標誌着中國政府在烏克蘭問題上促和的一項重大舉措，迄今為止，中國的相關促和行動在歐洲遭到了懷疑。該對話如果成行，還將提升中國作為全球大國調解人的信譽，之前中國居中斡旋，促成了沙特阿拉伯與伊朗之間出人意料的外交突破。

近來中國一系列的外交動作表明，習近平及中共認為中國可以通過依靠商業關係而不是軍事力量來影響其他國家的決定，提供一個不同於美國主導的國際關係模式的選項。

中國外交影響力的擴大也有望成為中國手中的一張牌，用來應對習近平指責的美國對華打壓行動。習近平上周稱，以美國為首的西方國家對中國實施了冷戰式的、“全方位的遏制、圍堵、打壓”。

路透社早些時候報道稱，習近平最早可能在下周出訪莫斯科。2月份《華爾街日報》(The Wall Street Journal)曾報道稱，習近平準備在未來幾個月內訪問莫斯科。

這將是習近平史無前例地獲得第三個中國國家元首任期後首次出國訪問。現年69歲的習近平尋求提升他在全球政治舞台上的地位，同時應對中國與美國及其盟友日趨激烈的競爭。

華爾街日報稱，中國外交部暫未回應置評請求。烏克蘭總統府一位官員稱，這次通話尚未得到確認，且時間也不清楚。

據一些知情人士稱，習近平的行程在一定程度上是為了借在北京簽署的沙特-伊朗恢復外交關係協議的勢頭；該協議標誌着這兩個中東國家七年疏離關係的結束。沙特與伊朗之間的協議預示着中國在中東地區的影響力明顯上升，此前美國一直是在該地區起主導作用的大國調解人。此次搭建和解橋樑的行動標誌着中國政府首次以如此直接的方式介入中東政治對抗，也是首次成功促成這樣一項國際性和平協議。

中國上一次胸懷滿志地扮演全球和平締造者的角色是在21世紀初，當時中國發起了六方會談，旨在遏制朝鮮的核武器計畫以換取對朝援助。儘管朝鮮嚴重依賴中國的經濟支持，但參與方包括美國在內的這一會談在2008年因朝鮮的退出而失敗。

在烏克蘭問題上取得突破將是一項比沙特-伊朗協議更加艱巨的任務，尤其是在戰爭雙方都認為戰場上還有太多問題有待解決的情況下。俄烏雙方都沒有表現出停戰的傾向。

據該報道，儘管自烏克蘭戰爭爆發以來，習近平沒有與澤連斯基交談過，但他已經通過視頻通話和面對面的會談與普京進行了幾次接觸。這包括去年9月在烏茲別克斯坦的一次會面，那是新冠疫情暴發以來習近平的首次出訪。

戰前，中國是烏克蘭最大的貿易夥伴，從烏克蘭進口近30%的玉米。中國還投資了烏克蘭的基礎設施項目，不過其中至少有一個項目，一條連接基輔主要機場和市中心的鐵路線，在面臨腐敗指控後被取消。

2022年，中烏貿易額同比下降了60%，至76億美元。與此同時，根據中國官方數據，中俄貿易額同比增加了約29%，達到1,900億美元。隨着俄羅斯對歐洲的石油和天然氣出口減少，中國已經成為一個重要的買家。俄羅斯也已經開始增加人民幣的使用。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E8%AE%A1%E5%88%92%E4%B8%8E%E6%B3%BD%E8%BF%9E%E6%96%AF%E5%9F%BA%E5%AF%B9%E8%AF%9D-%E4%B8%8B%E5%91%A8%E5%B0%86%E8%AE%BF%E9%97%AE%E8%8E%AB%E6%96%AF%E7%A7%91-82ff7739