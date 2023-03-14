中國譴責澳美英聯手建核潛艇

中國/奧庫斯/美國/核潛艇

美國英國與澳大利亞13日在美國加州啟動AUKUS聯盟以及為澳大利亞建造核潛艇計畫。奧庫斯3國明確稱此計畫是應對中國在太平洋地區的軍事擴張與威脅。中國譴責上述三國的核潛艇計畫，並稱三國的道路很危險。

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據法新社今天報道稱，中國今天抨擊美國、澳大利亞和英國所啟動的壯觀的核潛艇合作計畫，並警告說這是一條 "錯誤和危險的道路"。據中國外交部發言人汪文斌批評說，"美國、英國和澳大利亞的最新聯合聲明表明，這三個國家正日益走上一條錯誤和危險的道路，僅僅為了自己的地緣政治利益，完全無視國際社會的關切。"

為了在太平洋地區與中國抗衡，華盛頓、倫敦和堪培拉周一啟動了他們的奧庫斯AUKUS聯盟，這是18個月前宣布的聯盟協議，此結盟曾讓巴黎失望，因為巴黎看到自己的潛艇合同被擠走了。澳大利亞與美國和英國現在計畫聯手建造新一代的核潛艇。

在周一的宣布之前，北京已經呼籲這三個國家 "放棄冷戰思維和零和遊戲"。

據美國總統拜登稱，"我們正在使自己處於最好的位置，以共同面對今天和明天的挑戰，"美國總統拜登在聖地亞哥海軍基地宣布了3國前所未有的合作。拜登還說，美國不可能有更好的朋友了。

法新社說，聚集在聖地亞哥的三位領導人都沒有點名中國，但拜登含蓄地提到了中國。他說奧庫斯聯盟應確保 "印度-太平洋保持自由和開放"。這句話在美國的外交行話中指的是希望對抗中國在該地區的影響。

據澳大利亞總理阿爾巴尼斯強調，澳大利亞正在進行該國歷史上 "最大的國防投資"。根據堪培拉的說法，這個為期數十年的項目在前十年將花費近400億美元，將創造約2萬個就業機會。

阿爾巴尼斯還堅持認為，澳大利亞是繼英國之後第二個有機會接觸美國海軍核機密的國家。

英國首相蘇納克在讚揚了英國在開始執行 "幾代人以來最重要的多邊防務協議 "時，也承諾要為提高英國國防預算所做的努力。

白宮表示，旨在重塑西方在太平洋地區軍事存在的攻擊型潛艇計畫將分三個階段進行。根據拜登強調的一項 "關鍵 "原則："這些潛艇將是核動力的，但不會攜帶核武器"，並尊重不擴散原則。

第一階段中，澳大利亞海軍、工程師和技術人員將由美國和英國的船員以及美國和英國的造船廠和專業學校進行培訓，目的是從2027年開始，在輪換的基礎上，將四艘美國潛艇和一艘英國潛艇部署到澳大利亞的珀斯（西部）基地。

在第二階段，如果得到美國國會的批准，澳大利亞將購買三艘美國弗吉尼亞級核動力潛艇，並可選擇再購買兩艘。它們將從2030年開始交付。

在該計畫的第三階段，美國、澳大利亞和英國將聯手打造新一代的攻擊型潛艇，稱為SSN AUKUS。它們將從2030年代末和2040年代初交付。

據法新社說，核動力潛艇很難被發現，可以長時間遠距離航行，並攜帶尖端技術的巡航導彈。