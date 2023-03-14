台媒稱習近平人大閉幕演講詮釋三連任

中國/兩會習近平

習近平3月10日在中國第14屆全國人大會議當選中國國家主席，開啟第3任期。據中央社今天報道稱，習近平要打破鄧小平立下的規範、突破中國憲法的連任限制，必然要給中國人民一個說得過去的理由，在13日人大會議的閉幕講話中，習近平終於給出了他的答案。

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據該報道，習近平昨天在全國人大會議閉幕式的講話，可視為他的連任演說，充分流露他要帶領現行中國的路途方向，以及進行到底的決心。習近平過去10年來，從核心理念、執政風格、管理方式到政策走向，乃至於追求目標，微調也許會有，但不會有什麼出人意料的改變。他帶領下的中國，未來不但會繼續照現在這樣的方向走下去，而且會走得更堅決。

講話中，習近平重申了“到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務”的目標，並提出“強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上”。

中央社說，其實，這是習近平把“強國建設、民族復興”的責任落在自己肩上，而非轉交給下一代再完成的表達。在這個核心理念下，習近平的執政方向要想轉彎，幾乎不可能。

習近平的世界觀，充分反映在他主張的“人類命運共同體”、“全球治理體系改革和建設”、“全球發展倡議”和“全球安全倡議”。

中央社稱，自認肩負“中華民族偉大復興”使命的習近平，在一片側目下步入第3個任期。講話中提到的“肩上沉甸甸的責任”，倒是形象地道出了自己的處境。在黨內再無對手下，成敗責任全落在肩上。這可比他當年標榜“十里山路不換肩”的200斤麥子，沉重得多。