台灣推出新款無人戰鬥機

台灣/無人機

台灣14日公布了台灣研發的第一架爆炸性無人機，這是一種類似於美國在烏克蘭戰爭中援助烏軍對俄羅斯軍隊使用的型號的無人機。

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台灣國立中山科學與技術研究所(NCSIST)公布的這種新型無人機，這是一種類似於Switchblade 300的巡航器-，類似於目前烏克蘭士兵在抵抗俄羅斯軍隊的衝突中使用的美國機型。

據NCSIST稱，該無人機在台灣製造，體積小到可以放在背包里，可以在空中停留15分鐘。與所有此類無人機一樣，它只能使用一次，並在第一次的攻擊時就自毀。

據軍事研究所航空系統研究部主任音譯為池麗平說："輕巧而便攜，它相當於是可以飛行的大型手榴彈。它能有效地攻擊靠近台灣海岸線的目標。" 據指出，這種無人機的最大飛行距離可延伸至10公里。

據該專家說，台灣還在開發下一代 "自殺式無人機"，包括更大的機型，以便對更遠的距離進行攻擊。

法新社說，中國和台灣之間的關係很緊張，北京將台灣視為中國省份之一，有朝一日將被收回，必要時可使用武力。去年8月，時任美國眾議院議長的南希-佩洛西的訪問引起了中國政府的憤怒。中國通過在台灣周圍發動其歷史上最大的軍事演習來進行報復。

去年10月，北京執政的共產黨將中國對台灣獨立的反對意見寫入了憲法。

美國和台灣一直在推動台北採取防禦戰略，以應對與北京的不對稱戰爭。