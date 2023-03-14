台灣稱希望帶回遊往中國的士兵

台灣/金門/二膽/士兵叛或逃？

台灣一個駐守外島金門島炊事兵至此告稱游泳前往中國半途體力不支被中國海警救起，事件在台灣引發軒然大波。該士兵究竟是叛逃，還是被裹挾，或是落入陰謀，至今撲朔迷離，中國罕見沉默，台灣官方謹慎避免定性。台灣蔡英文政權與中國北京沒有溝通管道，目前該事件藉由台灣反對黨國民黨告知所有包括與北京方面聯絡所得信息。台灣國防部長邱國政今天稱，台灣希望帶回這位前往中國的士兵。

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據路透社今天報道稱，台灣國防部長周二表示，政府正在調查在中國發現的一名在離島服役的士兵失蹤的事件，並誓言將他帶回來。邱國政部長在立法院接受質詢後對記者說：“我們當然希望把他帶回家。那麼我們如何讓他回來呢？我們正在尋求其他渠道。”他沒有詳細說明這些渠道。

這位部長否認了謠言所指，即這名士兵逃離了軍方的虐待。

當被問及失蹤士兵是否有泄露機密軍事部署和位置信息的風險時，他回答說：“不管他是否有這種能力，我們既不確認也不否認，我們不需要進行任何大規模的戰略調整以減輕此人提供的任何信息。”

這名士兵在中國沿海附近的二蛋島上服役，上周失蹤，周一被發現失蹤離隊。

中國國台辦未就此事發表評論。

將台灣視為自己領土的中國在過去三年中加大了軍事和政治壓力，試圖讓台灣接受中國的主權。台灣政府拒絕接受這些說法。

在冷戰最激烈的時期，雙方的叛逃者有時會在中國和金門之間游弋叛逃到對岸。在離馬山觀察站最近的地方，金門主島處於退潮狀態，距離中國控制的領土不到 2 公里（1.6 英里）。

1979年，前世界銀行首席經濟學家林毅夫就是從那裡游過去投奔中國的。

自 1949 年中華民國政府在與建立中華人民共和國的共產黨人的內戰失敗後逃往台灣以來，台灣控制了金門以及中國沿海更遠的馬祖群島。

台灣證實失聯的陳姓士兵人在中國大陸

台灣方面表示，此前從金門防衛指揮部失蹤的一名士兵現在人在中國大陸，台灣當局正在調查他如何會出現在中國。金門防衛指揮部位於台灣抵禦中國大陸攻台的前沿。

金門是一個岩石構成的小群島，距離台灣主島約100英里。

據華爾街日報消息稱，台灣大陸委員會主任委員邱太三表示，中國政府已證實這名陳姓炊事兵在大陸境內。邱太三周一向立法院表示，中國方面仍在調查此事。

根據台灣國防部長邱國正上周五對記者說，這名士兵似乎有一些小的債務糾紛。鑒於事件調查還在進行，邱國正表示目前並沒有足夠的證據來說明該士兵下落的原因。金門二膽島是台灣政府控制的最西端的領土。

陳姓士兵的父親對《華爾街日報》(The Wall Street Journal)說，他的兒子之前從未表現出對政治或前往中國大陸有太大興趣，他們家在大陸沒有親戚或朋友。他的兒子今年20多歲，是一個安靜內向的人，更喜歡把時間消磨在手機上。這位父親說，他的兒子曾在一家火鍋店打工，大約三年前入伍當了炊事兵。

陳姓士兵與家人的最後一次見面是2月底在台北附近的家中，陳爸爸當時沒有看齣兒子有什麼異常，他說，他的兒子甚至還計畫下次休假時再回家看看。“他看起來都很正常，“陳爸爸說。”我們真的很納悶。”

台灣金門國民黨立委陳玉珍說，她從中國政府內部管道獲知，失聯士兵被中國海警從海中救起，表明他可能試圖游向中國大陸。

台灣政府官員尚未確認陳姓士兵是擅離職守還是叛逃。

上一次台灣現役軍人逃往大陸的事件發生在1979年，當時林毅夫(Justin Yifu Lin)從金門泅渡到附近的廈門，逃離了國民黨的獨裁統治。林毅夫後來成為中國政協常委，還曾擔任世界銀行(World Bank)首席經濟學家。

國民黨立委陳玉珍稱，這名士兵的家人已向她求助，她正嘗試與中國相關部門聯繫。陳玉珍表示，他們當然很擔心，希望他平安沒事，並能夠前往中國大陸探望他。