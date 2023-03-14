拜登欲與習近平通話 北京冷回答

拜登/習近平

美國總統拜登醞釀與中國國家主席習近平通話。美國官方消息稱希望能在中國兩會人大會議結束以後，能夠促成拜登與習近平通話。此消息由美國國家安全顧問沙利文公開，並由美國彭博社向中國外交部發言人提問求證。中國外交部發言人今天對通話未置可否，但指出，不能為溝通而溝通。

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據中國外交部14日公布當天例行新聞發布會文字記錄稿，彭博社記者問：美國總統國家安全事務助理沙利文昨日稱，美方期待中美兩國元首於接下來幾周內通話。外交部能否證實雙方正在為元首通話進行準備？如果是，能否透露更多細節？

中國外交部發言人汪文斌回答說：中美之間保持着必要溝通。我們認為，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。美方應當拿出誠意，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌。

稍早，彭博社稱，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美國總統拜登計畫在中國全國人大會議結束、新領導班子上路後，與中國國家主席習近平通電話。

消息並說沙利文當天搭乘“空軍一號”前往聖地牙哥途中告訴媒體：“我們已經說過，等中國全國人大會議結束，現已閉幕了，屆時中方新任領導班子就位，會安排總統拜登和中國國家主席習近平交談。”

該報道還說，美國有記者當天稍早在拜登出發時大聲問他是否不久會和習近平通話，拜登回答“是的”。

就變得與習近平可能的通話時間，據沙利文上周時曾說“我不能給出具體日子和時間，但應是在全國人大結束後，我認為有理由期待拜登和習近平會通電話”。

據中國外交部14日主持新聞發布會的發言人汪文斌回答，中國方面沒有給出拜登與習近平是否通話，什麼時候通話的更多信息，並指出，不能為溝通而溝通。