法新社：對付中國 拜登啟動壯觀的潛艇項目

核潛艇計畫

亞太 – 因應中國在印太擴張勢力，美澳英三國宣布奧庫斯協議AUKUS潛艇合作方案，美國總統拜登表示，這是美國和兩個"最堅定、最有能力的盟友"致力印太自由開放共同承諾的一環，強調船上不會有任何核武器。澳大利亞總理說，這是澳大利亞史上最大國防投資。中國譴責奧庫斯協議AUKUS是非法的核擴散行為。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社14日表示，美英澳三國在加利福尼亞燦爛的陽光下對外宣布了“前所未有的”合作。法新社說，他們這麼做的目的是要在太平洋集中對付中國。拜登在海軍基地表示：“我們讓自己處於極可能的最佳位置，共同面對先進和明日的挑戰。”

在加利福尼亞燦爛的陽光下宣布了一項“前所未有的”合作。 3 月 13 日星期一，喬·拜登與澳大利亞和英國領導人一起啟動了一項引人注目的核動力潛艇計畫，旨在在太平洋對抗中國。

法新社記者回述着三國領導人在海軍基地的場景。：在三位領導人的身後，旗幟飄揚，碼頭上停着一艘美國潛艇和一艘軍艦，一排排穿着制服的水手排列整齊。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）自豪地表示，這是澳史上最大的國防支出。澳大利亞將從美國購買多達五艘弗吉尼亞級核動力潛艇。據澳大利亞政府稱，這個耗資數十年的項目將在前十年耗資近 400 億美元，將創造約 20,000 個就業崗位。

阿爾巴尼斯指出，澳大利亞是繼英國之後第二個接觸到美國海軍核機密的國家。 他說：“和平、穩定和安全的世界中我們都聯繫在一起，確保一個繁榮的世界我們必須聯手合作。”

英國首相蘇納克讚揚了該國為增加國防預算所做的努力，並認為與美國和澳大利亞一起，他的國家致力於“對幾代人來說更重要的多邊防務協議”。

美國總統拜登強調，潛艇是核動力而非攜帶核武器，他說：“這些潛艇上不會有任何類型的核武器。”

不過這筆交易給澳大利亞帶來了一筆極度龐大的賬單，估計到 2055 年成本將達到3680 億澳元(約2450 億美元)。

阿爾巴尼斯為此解釋。他說“這不僅僅是一項國防和安全計畫，而是一項經濟計畫。”

他預計奧庫斯協議 AUKUS 將在未來四年內，為澳大利亞的工業能力投資 60 億澳元，並在接下來的 30 年內創造約 2萬 個直接就業機會，經濟效益約佔每年國內生產總值的 0.15%。

澳大利亞國防部長理查德·馬爾斯(Richard Marles)則說，“這是對國家安全的投資”、“一項我們不能不進行的投資”。

中國譴責奧庫斯協議AUKUS是非法的核擴散行為。中國常駐聯合國代表團(Chinese Mission to UN)，在計畫宣布後推文批評該計畫“構成嚴重的核擴散風險，破壞國際防擴散體系，助長軍備競賽，損害和平與穩定。”

拜登星期一說，美英澳三方將嚴格履行核不擴散條約下的義務，稱有關方案得到了國際原子能機構的認可。