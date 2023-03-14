習近平欲調解烏戰突遇新荊棘 拜登贊成習近平應該聽聽澤連斯基

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俄羅斯總統府克里姆林宮周二表示，俄羅斯在烏克蘭的目標目前只能通過軍事力量實現。與此同時，烏克蘭強調，只有在俄羅斯撤出所有烏克蘭領土後才能達成和平解決。中國國家主席習近平透露調解烏戰，將先後與普京和澤連斯基會談，評論稱途中將荊棘叢生。美國白宮對習近平與澤連斯基通話表達贊成，認為習近平確實應該直接聽聽烏克蘭的聲音，而不是只有附和俄羅斯的觀點。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯國家新聞機構援引克里姆林宮發言人佩斯科夫的話說：“我們必須實現我們的目標。由於基輔政權目前的立場，目前這只能通過軍事手段解決。”

俄羅斯聲稱它在烏克蘭作戰是為了“解放”頓巴斯東部的講俄語的人，使他們擺脫基輔的新納粹政權。但烏克蘭和西方國家指責俄羅斯，這是為發動侵略戰爭和莫斯科企圖奪取烏克蘭大片土地而提出的毫無根據的借口。

佩斯科夫後來告訴記者，自去年 2 月莫斯科在烏克蘭發起所謂的“特別軍事行動”以來，烏克蘭將不得不接受出現的“新現實”。

佩斯科夫說，“莫斯科的所有要求都是眾所周知的。事實上的情況和新的現實也是眾所周知的。如果不考慮這一系列問題，就不可能有和平解決。”

莫斯科一再表示，烏克蘭需要接受俄羅斯聲稱吞併其部分佔領的烏克蘭四個地區的行為。基輔、西方國家和聯合國的大多數國家都認為這是非法的。

莫斯科指責基輔導致停火談判破裂，該談判在衝突的頭幾周就陷入停滯。

烏克蘭總統澤連斯基表示，他只會在俄羅斯軍隊撤離烏克蘭領土後才考慮和平解決方案。

據新頭殼今天報道稱，美國總統拜登歡迎習近平與澤連斯基通話，因為這樣，習近平可以聽聽烏克蘭的說法，而不是只有附和俄羅斯的觀點。。

美國華爾街日報消息指稱，中國國家主席習近平最快將在下周訪問俄羅斯，也是他鞏固第三任期後首度出訪，而且可能在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後再跟烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）視訊通話，是俄羅斯入侵烏克蘭後烏中兩國領導人首次會談。美國白宮對此表達贊成，認為習近平確實應該直接聽聽烏克蘭的聲音，而不是只有附和俄羅斯的觀點。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，目前還沒有辦法確定，習近平是否真的將與澤連斯基通話，但美國希望會有，因為這可能給中國處理烏俄衝突一事，帶來更多“平衡視角”。白宮一直鼓勵習近平與澤連斯基對話，因為“習近平應該直接聽聽烏克蘭的觀點，而非俄羅斯一家之言”。

自從去年2月24日俄羅斯全面出兵進犯烏克蘭後，中國一直與俄羅斯的密切接觸、迴避公開指責俄羅斯入侵烏克蘭，北京在烏俄戰爭中顯而易見的親俄立場，導致美國及其盟邦對中國的不信任感與緊張程度與日俱增，多次公開警告中國不得提供俄羅斯軍事援助，北京則反批國際社會軍援被侵略的烏克蘭抵抗俄羅斯是“火上添油”。

據該報道，儘管北京於這場由俄羅斯引發的戰爭滿一年之際發表了“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”提出12點提議，呼籲尊重各國主權、停火止戰，啟動和談，但通篇未使用“戰爭”、“侵略”等字眼，沒有明確譴責“侵略方”，也沒有任何具體的“停火建議”，也未要求俄羅斯撤軍，外界普遍認定中國仍偏袒俄羅斯，以懷疑的態度看待北京的“和平方案”。

華爾街日報指出，習近平此番親自出面調節烏俄衝突，目的是在以美國為首的西方國家與俄羅斯之間尋求平衡，但俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫卻狠狠打臉了習近平的“勸和善意”。根據俄國官媒俄羅斯衛星通訊社報導，佩斯科夫今（14）天再次表明，俄方讚賞各國嘗試以和平軌道解決烏克蘭衝突的努力，但這暫時是不可能的，俄羅斯“必須實現自己的目標”。