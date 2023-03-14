英國安全國務大臣呼籲審查TikTok

政治

歐洲 – 英國安全事務大臣湯姆‧圖根哈特（Tom Tugendhat）3月15日表示，英國國家網絡安全中心正在審查是否應該禁止政府電話使用中國的視頻應用TikTok。

廣告 繼續瀏覽後續

TikTok正在受到越來越多的關注。人們擔心用戶數據可能最終落入中共政府手中，損害西方安全利益。

美國、加拿大、比利時和歐盟委員會均已禁止政府設備使用該應用程序。該短視頻社交媒體平台由中國公司字節跳動（ByteDance Ltd）所有。

當被問及是否樂見TikTok被禁止進入英國政府機構使用的手機時，圖根哈特告訴“天空新聞”：“確切地了解這些應用程序帶來的挑戰，它們的要求以及它們如何進入我們的生活是非常重要的。”

“這就是為什麼我已經要求國家網絡安全中心調查此事。我還沒有得到答覆。”他補充說，他目前還無法給出答案。

在接受“泰晤士電台”（Times Radio）的單獨採訪時，圖根哈特說，“我們需要確保我們的手機不是間諜軟件，而是對我們有用的工具。”

TikTok稱，這樣的禁令將令其感到失望。其發言人稱，已開始採取措施，進一步保護歐洲用戶數據。

在安全大臣透露審查TikTok之際，英國首相里希‧蘇納克周一表示，中共對全球繁榮和安全構成重大風險，對國際秩序構成“畫時代挑戰”。

英國在當天發布了新一輪國家安全和對外政策審查報告，從中加倍強調了英國最近對印太地區的關注，警告說該地區的緊張局勢正在“加劇，那裡的衝突可能會產生比烏克蘭衝突更大的全球後果”。

審查報告說，在中共的行動“對我們的人民、繁榮和安全構成威脅”的領域，英國將進一步加強國家安全保護措施。根據之前的報導，外交大臣詹姆斯‧克萊弗利（James Cleverly) 將在同一天的議會上公布這份綜合審查報告。

這份審查報告出爐之際，蘇納克正在訪問美國，與美國總統拜登和澳大利亞總理阿爾巴尼斯周一在聖地亞哥就AUKUS協議舉行三方會談，並在當天公布了這份核潛艇計畫詳情。