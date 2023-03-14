蔣彥永醫生遺體明天下葬 官方提“三不準”

中國/蔣彥永

中國退休軍醫蔣彥永上周末在北京病故。據知情人士披露，有關當局向蔣醫生家屬提出不得向公眾開放遺體告別，不得接受公眾花籃，不得接受記者採訪。

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據自由亞洲今天引述消息報道，蔣彥永醫生病逝，官方要求家屬“三不準”，靈堂內展示的輓聯內容須經蔣彥永生前所在的301醫院方面審核。

著名退休軍醫蔣彥永因感染肺炎等多種疾病，引發心肺功能衰竭，上周六在北京解放軍總醫院（又稱：301醫院）病故，享年91歲。

北京一位蔣彥永的友人本周一（14日）對自由亞洲披露，遺體告別儀式和火化在周三上午完成。蔣醫生的家屬接到有關當局通知，要求低調處理蔣醫生的身後事，包括三個不準：“不準公開遺體告別儀式，只准親屬參加，不準接受公眾哀悼送花籃，不準接受媒體採訪。遺體告別室在301醫院西院的第一告別室內，如果有人要送花圈輓聯，14日前交給蔣醫生的夫人華仲尉，再交給醫院審查，悼詞已經寫好了。”

該報道稱，蔣彥永因為公開自己救助八九學運期間中槍的學生經歷，要求當局為八九學運正名，以及2003年披露中國非典疫情，經常被限制自由，直到他生命的最後一刻。

據知情人士告訴自由亞洲，二十年多來，蔣彥永有一段時間被限制自由：“他多次提出為八九學運正名，他認為這是共產黨犯下大錯，這二十年間，當局多次限制他的自由。2013年、2017年和2019年期間，當局一度恢復他的自由，包括可以讓他參加李銳的遺體告別，和老人在一起聚會。到2019年，他還能接受媒體採訪。”

北京“天安門母親群體”成員張先玲對蔣彥永去世感到悲痛。她對自由亞洲說，她雖然沒見過蔣醫生，但經常聽天安門母親丁子霖提及他，認為蔣彥永是一位非常高尚的人：“他的事跡人人皆知，第一是SARS是他對外曝出來的，政府才採取措施，等於是救了全國的人。後來他兩三次談到六四問題。他作為一個共產黨員能夠這樣主持正義，為民請命，這是非常高尚的人品。”