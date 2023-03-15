升級：兩男收「羊村」繪本被捕 香港國安指涉煽動 評論指徒添市民不安

警方國家安全處前日（13日）與海關採取聯合行動，以「管有煽動刊物」罪拘捕兩名男子，據不同香港傳媒報道，事涉從英國郵寄到港丶被法庭裁定為煽動刊物但在上訴中的兒童「羊村」系列兒童繪本。法律界對此意見紛紜，有稱為謹慎計應棄置，有認為案件正在上訴，當局執法應謹慎；有評論則認為，棄置可能觸犯妨礙司法罪，顯見法例的灰色地帶和紅線不清，令市民心中形成不安全感。

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相關繪本是前香港言語治療師總工會出版，內容被指影射2019年反對修訂《逃犯條例》事件及醫護罷工，國安處高級警司李桂華2021年7月拘捕總工會五名理事時表示，繪本偏頗，向兒童灌輸對抗及反政府主張，事涉煽動，呼籲家長燒毀，但單單管有繪本未見違法。不過，國安處前日卻以《刑事罪行條例》中的「管有煽動刊物」罪扣查兩名男子，顯見執法行動升級。

資深大律師湯家驊向《明報》表示，有關刊物已被裁定屬煽動，如市民明知其性質仍不棄置，將有法律風險；至於從網上下載繪本，亦可被視為「管有」，他建議市民向警方交出或棄置有關物品，以免瓜田李下。

英國倫敦大學國王學院法律學院訪問研究員黎恩灝向自由亞洲電台解釋，由於繪本已被裁定為煽動刊物，警方當日指單單管有不屬違法的說法已不能作準，即使「羊村案」被告正就定罪等候上訴，警方仍算有足夠依據採取拘捕行動。

然而，大律師吳宗鑾認為，案件正在上訴，條例條文與基本法丶香港人權法案保障的權利是否矛盾，尚待更高級別法院裁決，呼籲警方現階段應慎重執法。

網台D100兩名出身新聞界的節目主持李錦洪和陳鈺明則憂慮，警方行動反映條例的灰色地帶和紅線變動，特別是政府未有公布相關刊物是煽動刊物，可否據此指控市民違法？現時審訊中的立場新聞案涉及眾多文章，日後罪成是否所有文章均屬煽動刊物？在電腦中把文章網址列為書籤是否違法？不清晰的地方實在太多。

二人又詰問，若按湯家驊的建議行事，丟棄書本會否被視為破壞罪證而觸犯妨礙司法公正罪？交警方處理會否被視為自首而被警方拘捕？極可能面對深度和廣度難以想像的警方調查。李錦洪總結稱，警方行動帶出眾多疑惑，令人杯弓蛇影，雖不致擾民，卻令大眾心中造成不安全感。

首季內第二宗煽動案 均與繪本煽動案相關

事件由警方昨日凌晨1時許發稿令傳媒得悉，新聞稿指國安處根據法庭手令搜查兩名被捕人的住所和辦公室，檢獲懷疑煽動刊物，以《刑事罪行條例》第10（2）條拘捕38歲和50歲男子，調查顯示，兩人涉嫌管有「多本」具引起他人憎恨或藐視北京的中央政府丶港府及司法丶煽惑他人使用暴力以及慫使他人不守法的煽動刊物，刊物相信與較早前已審結的煽動案有關。警方稿中未有指明「多本」是多少本，但《明報》指是數本從英國郵寄到港的羊村繪本，另多家傳媒指刊物是羊村繪本。

這是警方國安處今年不足三個月內第二度就煽動罪名執法。今年1月，24歲前中文大學學生會成員王浩鏘被控觸犯《刑事罪行條例》第9條的「作出具煽動意圖的作為」罪，控方指他在去年8月28日至今年1月5日期間，在個人臉書帳戶轉載《羊村2.0》繪本的下載網址和在社交平台連登發表煽動留言，案件正排期審理。

根據香港法例，煽動罪名一旦成立，首次定罪最高可被判處監禁一年及罰款2000港元；其後定罪可處監禁兩年。

聯合國人權事務委員會去年7月審議香港落實《政治權利和公民權利國際公約》情況後建議況府停用《刑事罪行條例》中的煽動罪，遭港府反駁，亦有繼續作出檢控。而「羊村案」亦一直備受歐美國家關注，批評案中五名工會理事被判煽動嚴重削弱香港言論自由丶思想自由和出版自由，但港府強烈反對。

「羊村案」五名被告去年9月被裁定煽動罪成，各人被判入獄19個月，扣除還柙時間，各人已於去年底刑滿出獄。該會主席黎雯齡和司庫陳源森在上訴期內的2021年9月16日已就定罪提出上訴，但未排期審訊。