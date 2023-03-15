永久執政 習近平似已不需要任何掩飾

不少觀察人士指出，本屆中國兩會的重點不在於人事變化，人事其實早已確定。它的意義或許在於，從習近平2018突然發動修憲，取消國家主席任期，為二十大否定黨規開啟第三任總書記，在本屆人大開啟第三任國家主席任期，為其謀畫十年的“柔性政變”畫上了一道圓圈。

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中共的權力更替和人事變化都是幕後操作的，『北京之春』榮譽總編胡平曾做如是分析：“中共一直是開大會解決小問題，開小會解決大問題，解決問題不開會，開會不解決問題……所以在開二十大這個會之前，該解決的問題都解決了，解決不好不會開會。”

但開大會或有一個好處，外界有可能從公開的官媒報道中看出一點幕後的蛛絲馬跡，而且隨着習近平權力一統，似乎再也不忌諱議論和來自周邊的明爭暗鬥，官媒的相關報道也相應越來越清晰。二十大閉幕新華社公布的中共領導班子產生經過，還多少有點籠統和掩飾，這次新華社14日發表的高層人事變動經過，大體勾勒出習近平如何謀盤布局，誰升誰走人的脈絡。

德國之聲有評論認為習氏過去的十年統治是一場“柔性政變”，那麼這應從習近平發動反貪腐起就開始了，到2018年修憲，就進入了“制度化”政變，為在四年後的二十大不顧黨規開闢第三任鋪路。

十九大因為協助其反腐的王岐山有一個七上八下的年齡問題，但只是個例，二十大就面臨一個是否廢除“七上八下”的黨規，但習近平找到一個解釋，根據新華社在“新一屆中央領導集體產生過程中那些意味深長的故事和細節”透露：“黨和國家領導職務也不是‘鐵椅子’‘鐵帽子’，符合年齡的也不一定當然繼續提名，主要根據人選政治表現、廉潔情況和事業需要，能留能轉、能上能下。 ”如此，更年輕的被胡錦濤隔代指定的胡春華連政治局委員的位子都不保，親信張又俠嚴重超齡不是問題。同時，宣稱“一些黨和國家領導同志以黨和人民利益為重，……主動表示退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。”李克強、汪洋出局，常委變成一色的習家軍。

這次兩會閉幕後，新華社發表了“新一屆國家機構和全國政協領導人員產生紀實”，直言不諱地表示人事問題早已內定：“早在研究黨的二十大人事安排時，黨中央就對做好今年全國兩會換屆人事安排工作作了通篇考慮”。不僅推薦二十屆中央政治局委員、書記處書記人選，“還一併推薦新一屆國務院有關領導人選和全國人大、全國政協黨內副職人選，最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長人選……”，自然，“習近平總書記親自進行個別談話調研，2022年4月至6月，習近平總書記和中央有關領導同志聽取了300多人的意見和建議”。

而且文章透露，2022年9月，在研究二十屆中央領導機構的組成方案時，“對國家主席、副主席，全國人大常委會副委員長，國務院總理、副總理、國務委員，中央軍委主席、副主席、委員，全國政協主席等人選，一併進行了研究，統籌提出了安排建議”。

文章披露，這次有關新任領導人年齡以五五年以後出生為限，“七上八下”還在起作用？但從最後選擇的結果看，似乎只限於新任和非親信。比如在省級崗位擔任五年以上者的考量對擔任外交部長才幾個月就拔擢為國務委員的秦剛等人就不適用了。新華社這次的文章重提“一些領導人展現高風亮節”，說的還是李克強和汪洋么？令人疑惑。

習近平親自進行個別談話甄選，領導人選二十大前就已欽定，兩會的結果遠在兩會召開之前就已鐵板釘釘。上海清零搞得一塌糊塗的親信李強擔任總理，習的大秘、超級親信丁學祥擔任常務副總理，被視為總理監護，時刻與總書記通信。另一位何立峰也是超級親信，他們在近年一直是習近平出訪的陪同。趙樂際擔任委員長，王滬寧擔任政協主席。

有人指出，官媒報道的唯一疏漏是，既然談年齡界限，自然讓人聯想到69歲的習近平，談領導人的“高風亮節”，讓人自然質疑連任兩屆屆滿的習近平為什麼也不來一點高風亮節？主動讓位？『世界日報』援引評論指，新華社文章提到很多篩選條件，但換屆結果卻是“習家班”全面上位，看來能夠表現出“高風亮節”的，只有“習家班”以外的人。

新華社報道公開點名，習近平的黨中央早把名單篩選好了，開兩會只不過走走形式。但習近平本人似乎並不這樣看，全國人大會議閉幕時，他發表講話說：“這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝。人民的信任，是我前進的最大動力……”

習近平親自製定的篩選領導幹部的標準，就是新華社報道所說的“必須堅定擁護‘兩個確立’，堅決做到‘兩個維護’”，用一句大白話，就是比誰更忠於習近平，這是做高官的絕對條件。深刻領悟兩個確立的，應懂得“高風亮節”是習近平要求別人的，不包括習總本人。習高於全黨，習不受年齡、任期的限制。用習近平的話說，“我將無我”。

新華社幾乎動用了文革時林彪頌揚毛澤東的一些極端的言辭，把臣服習近平統治地位的“兩個確立”頌之為“新時代最大的政治成果”，是“應對各種不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證”。新華社的報道更接近群臣向皇帝宣誓的誓詞：“忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心”。還說“習近平總書記繼續掌舵領航，是黨之大幸、國之大幸、軍隊之大幸、人民之大幸”。

有觀察人士分析，從新華社的報道看出，習已毫不掩飾地唯我獨尊，從現在起，年齡的界限，任期的界限，都是為別人制定的，而且用人的界限不界限全在於是否符合“兩個確立”“兩個維護”的政治標準，即以對習氏的忠誠度作為最高衡量標準。習高高在上，審視全黨，五年後，今天的親信中的一部分將給新的親信讓位，習將永久執政。